Rusya Devlet Başkanı Putin ile UAEA Başkanı Grossi St. Petersburg'ta görüştü - Son Dakika
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Rusya Devlet Başkanı Putin ile UAEA Başkanı Grossi St. Petersburg'ta görüştü

11.10.2022 19:14
Rusya Devlet Başkanı Putin ile UAEA Başkanı Grossi St. Petersburg'ta görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'ta Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'ta Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile bir araya geldi.

Putin, Grossi ile gerçekleştirdiği görüşmenin basına açık kısmında yaptığı açıklamada, nükleer meselesinin son dönemde sıklıkla siyasi bir konu hale getirildiğini söyledi.

Bu durumun tehlikeli olduğuna işaret eden Putin, "Çabalarınız sayesinde bu konudaki tüm söylemleri azaltmayı başaracağımızı ve dünyada yaşanan tüm çalkantılara, karmaşık süreçlere rağmen bu alandaki iş birliğimizi normalleştireceğimizi umuyoruz." dedi.

Putin, Zaporijya Nükleer Santrali'yle ilgili son durumu da istişare etmeye hazır olduklarını söyledi.

Grossi ise Zaporijya Nükleer Santrali'yle ilgili olarak tüm bölge için zararlı sonuçlar doğurabilecek nükleer kazalardan kaçınmak için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

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Kaynak: AA

Vladimir Putin, Petersburg, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya Devlet Başkanı Putin ile UAEA Başkanı Grossi St. Petersburg'ta görüştü - Son Dakika

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