- Rusya Devlet Başkanı Putin'in gizli bir kızı olduğu iddiası - Son Dakika

- Rusya Devlet Başkanı Putin'in gizli bir kızı olduğu iddiası

30.11.2020 14:12

- Rusya Devlet Başkanı Putin'in gizli bir kızı olduğu iddiası Rusya'da gazeteci Andrey Zaharov ve Roman Badanin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski bir temizlik çalışanı ile ilişkisinden 17 yaşında bir kız çocuğu olduğunu iddia etti.

- Rusya Devlet Başkanı Putin'in gizli bir kızı olduğu iddiası

MOSKOVA - Rusya'da gazeteci Andrey Zaharov ve Roman Badanin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski bir temizlik çalışanı ile ilişkisinden 17 yaşında bir kız çocuğu olduğunu iddia etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçmişi ile ilgili çok az şey biliniyor. Çocukluğundan aile yaşamına kadar esrarengiz bir yaşam süren Putin'in özel yaşamına ilişkin Rusya'da bir çok kişi yeni bir şeyler öğrenmeye veya ortaya çıkarmaya çalışıyor. Rusya'da "Proje Gazeteciler" adlı çalışmalarıyla tanınan gazeteci Andrey Zaharov ve Roman Badanin, bir dedektif gibi Putin'in çevresindeki isimleri ve özel hayatındaki kişileri deşifre etmek için çalışma yapıyor. Son olarak Zaharov ve Badanin, Proekt internet sitesinde yer alan haberde Rusya lideri Putin'in geçmişte yasak aşk yaşadığı Svetlana Krivonogikh ile ilişkisinden Yelizaveta Vladimirovna adlı 17 yaşında bir kızı olduğunu iddia etti.

Temizlik yaparak para kazanıyordu

İddialara göre 1975 doğumlu Svetlana Krivonogikh 90'lı yılların sonlarına kadar Putin'in de doğduğu St. Petersburg şehrindeki Gorokhovaya caddesinde bulunan evde ailesiyle birlikte yaşadı. Yoksul bir ailenin kızı olan Krivonogikh Ekonomi ve Finans Üniversitesi'nde eğitim görürken aynı zamanda dükkan ve mağazalarda temizlik yaparak para kazanıyor ve ailesine destek oluyordu. Vladimir Putin ise o dönem Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin başında görevini sürdürüyordu. Putin o dönemde Lyudmila Putina ile evlilik hayatı sürerken Svetlana Krivonogikh ile tanıştı. Krivonogikh'in hayatı bir anda değişmeye başladı.

Rus gazetecilerin araştırmasına göre Krivonogikh önce St. Petersburg'ta bulunan Kamenny Adası'na taşındı. Burada seçkin insanlar için yapılan konutta yaşamaya başlayan kadın, bir süre sonra Rossiya Bank'tan hisse sahibi oldu, Moskova ve Soçi'de 1.1 milyar dolarlık gayrimenkul sahibi oldu. Rus gazeteci Andrey Zaharov, Putin'in birlikte yaşadığı iddia edilen Svetlana Krivonogikh'in eski yaşadığı bölgelere gitti. Burada eski komşularıyla görüşerek bilgiler aldı. Komşular ailenin çok yoksul olduğunu ve bir anda zenginliğe ulaştıklarını söyledi.

Putin'in 17 yaşında kızı olduğu iddiası

Gazeteciler Andrey Zaharov ve Roman Badanin, Putin ve Krivonogikh'in 2003 yılında bir kız çocuklarının olduğu bilgisine ulaştı. İddialara göre Putin ve Krivonogikh kız çocukları olduktan sonra ilişkilerini sonlandırdı. Yelizaveta Vladimirovna Krivonogikh isimli genç kız şu anda 17 yaşında ve annesi ile birlikte yaşadığı düşünülüyor. Gazeteciler Putin'in kızı olduğu edilen Yelizaveta'nın fotoğraf analizini yayınladı. Bradford Üniversitesi Görsel Analiz Merkezi Direktörü Profesör Hassan Ugail, Putin ve Yelizaveta'nın fotoğraflarını karşılaştırdı. Ugail'e göre Putin ile Yelizaveta'nın benzerlik oranı yüzde 70.44 oranında çıktı.

Kremlin'den yalanlama

Gazetecilerin Putin'in gizli yaşamına dair yaptığı çalışmayı kamuoyuna duyurmasından sonra Kremlin Sarayı'ndan açıklama geldi. Rus muhalif basın organları tarafından sürekli haberleştirilen araştırmadan sonra duruma tepkisiz kalamayan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov bu haberin asılsız olduğunu söyleyerek, "Bu ilk değil. Yeni kişiler ortaya çıkacak. Bu uydurma haberleri hep yapacaklar" diyerek iddiaları net bir şekilde yalanladı.

- Rusya Devlet Başkanı Putin'in gizli bir kızı olduğu iddiası
- Rusya Devlet Başkanı Putin'in gizli bir kızı olduğu iddiası
- Rusya Devlet Başkanı Putin'in gizli bir kızı olduğu iddiası
- Rusya Devlet Başkanı Putin'in gizli bir kızı olduğu iddiası

Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Roman, Rusya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Rusya Devlet Başkanı Putin'in gizli bir kızı olduğu iddiası - Son Dakika


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