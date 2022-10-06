Rusya Devlet Başkanı Putin'in kısmı seferberlik kararı sonrası askere alınan Ruslar, Ukrayna 'nın Donetsk bölgesinde eğitime tabi tutuldu. Kamuflaj giyip eğitim alanına çıkan yeni askerler, Ukrayna'nın doğusunda Rus etnik nüfusunun çoğunlukta olduğu sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti 'nin (DPR) hakimiyetindeki bölgede muharebe eğitimi görüyor. Askerler, burada yangından korunma, el bombası atma ve silah tutuş eğitimleri görüp çeşitli koşullarda savaş taktiklerini öğreniyorlar.

Kaynak: AA

Vladimir Putin, Donetsk, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kısmi seferberlikle askere alınan Ruslar savaş bölgesinde atış taliminde - Son Dakika

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