Kısmi seferberlikle askere alınan Ruslar savaş bölgesinde atış taliminde - Son Dakika
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Kısmi seferberlikle askere alınan Ruslar savaş bölgesinde atış taliminde

06.10.2022 11:06
Kısmi seferberlikle askere alınan Ruslar savaş bölgesinde atış taliminde

Rusya Devlet Başkanı Putin'in kısmı seferberlik kararı sonrası askere alınan Ruslar, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde eğitime tabi tutuldu.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in kısmı seferberlik kararı sonrası askere alınan Ruslar, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde eğitime tabi tutuldu. Kamuflaj giyip eğitim alanına çıkan yeni askerler, Ukrayna'nın doğusunda Rus etnik nüfusunun çoğunlukta olduğu sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DPR) hakimiyetindeki bölgede muharebe eğitimi görüyor. Askerler, burada yangından korunma, el bombası atma ve silah tutuş eğitimleri görüp çeşitli koşullarda savaş taktiklerini öğreniyorlar.

YORUMLAR
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Rusya: Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Zaytsevo yerleşim birimini ele geçirdik Rusya: Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Zaytsevo yerleşim birimini ele geçirdik Donetsk'te Ukrayna güçlerince geri alınan kentin bazı noktalarında taş üstünde taş kalmamış Donetsk'te Ukrayna güçlerince geri alınan kentin bazı noktalarında taş üstünde taş kalmamış
Kaynak: AA

Vladimir Putin, Donetsk, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kısmi seferberlikle askere alınan Ruslar savaş bölgesinde atış taliminde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kısmi seferberlikle askere alınan Ruslar savaş bölgesinde atış taliminde - Son Dakika
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