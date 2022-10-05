Kararnamede, bu santralin Rusya'nın federal mülkiyetine geçirileceği ve bu yönde Rus hükümetine talimat verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Vladimir Putin, Zaporijya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Putin, Zaporijya Nükleer Santrali'nin Rus mülkiyetine geçirilmesine yönelik kararname imzaladı - Son Dakika

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