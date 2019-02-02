Rusya Devlet Başkanı Putin: "Inf'yi Askıya Aldık"

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) askıya aldıklarını duyurmasının ardından Rusya'nın da INF Anlaşması'nı askıya aldığını açıkladı.

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) askıya aldıklarını duyurmasının ardından Rusya'nın da INF Anlaşması'nı askıya aldığını açıkladı.



ABD'nin Rusya'nın ihlallerini gerekçe göstererek Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) askıya aldıklarını duyurmasından sonra Rusya tarafından yeni hamle geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile düzenlediği toplantıda Rusya'nın da INF'yi askıya aldığını duyurdu. Putin, "Bizim cevabımız da aynı şekilde olacak. Amerikalı partnerlerimiz kendi tarafları adına anlaşmanın askıya alınacağını duyurdu. Buna karşılık biz de askıya alıyoruz. Yeni bilimsel ve geliştirme çalışmaları yaptıklarını duyurdular. Biz de aynı çalışmalara başlayacağız" dedi.



ABD'den bir adım gelene kadar bekleyeceklerini belirten Putin "Amerikalı partnerlerimiz bu konu hakkında bizimle anlamlı ve eşit bir dialog kurana kadar bekleyeceğiz" ifadelerini kaydetti.



Putin toplantıda ayrıca, Rusya Savunma Bakanlığının 'yere bağlı hipersonik orta menzilli füzeler'in yapımına başlanmasına dair sunduğu teklifi de onayladı.



Putin'in açıklamasının ardından Rusya Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada da "İlerde INF'ye dair yeni bir müzakeremiz de olmayacak" denildi. - MOSKOVA

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