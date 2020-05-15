- Rusya Devlet Başkanı Putin, Irak Başbakanı el-Kazimi'yi ülkesine davet etti - Son Dakika

- Rusya Devlet Başkanı Putin, Irak Başbakanı el-Kazimi'yi ülkesine davet etti

ERBİL - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Irak'ın yeni Başbakanı Mustafa el-Kazimi'ye gönderdiği tebrik mektubunda el-Kazimi'yi Rusya'ya davet etti.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi'nin Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan el-Kazimi, Rusya'nın Bağdat Büyükelçisi Maksim Maksimov'u kabul etti. El-Kazimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Irak Meclisi'nin güvenoyunu alarak yeni hükümetin başbakanı olması nedeniyle kendisine gönderdiği kutlama mesajını aldı. Mesajda Rusya'nın Birleşmiş Milletlerde Irak'ı destekleyeceğini vurgulayan Putin'in, Irak Başbakanı el-Kazimi'ye ülkesini ziyaret etmek için davetiye gönderdiği bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetini memnuniyetle karşılayan el-Kazimi'nin bölgede huzur sağlanması konusunda ülkesinin Rusya'ya güvendiğini ifade ettiği aktarıldı. El-Kazimi'nin ayrıca petrol, doğal gaz ve elektrik alanlarında faaliyet gösteren Rus şirketlerinin ülkesinde çalışmaları için kolaylık sağlayacağını vurguladığı ifade edildi.

Irak Başbakanı el-Kazimi'nin, ülkesinin Rusya ile olan güçlü ilişkileriyle gurur duyduğunu belirterek siyasi, ekonomi, güvenlik ve kültürel alanlarında bu ilişkilerin daha da gelişmesi dileğinde bulunduğu dile getirildi.