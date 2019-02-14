Rusya Devlet Başkanı Putin: "İran ile Suriye Krizinin Çözümü İçin Yakın Bir Şekilde Çalışıyoruz,...
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Rusya Devlet Başkanı Putin: "İran ile Suriye krizinin çözümü için yakın bir şekilde çalışıyoruz, ancak tüm sorunlar çözülmedi"
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:40 Kaynak: AA
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