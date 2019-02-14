Son Dakika Haberleri: Rusya Devlet Başkanı Putin: "İran ile Suriye Krizinin Çözümü İçin Yakın Bir Şekilde Çalışıyoruz,...

Rusya Devlet Başkanı Putin: "İran ile Suriye Krizinin Çözümü İçin Yakın Bir Şekilde Çalışıyoruz,...

17 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Putin: "İran ile Suriye krizinin çözümü için yakın bir şekilde çalışıyoruz, ancak tüm sorunlar çözülmedi"

Rusya Devlet Başkanı Putin:
Rusya Devlet Başkanı Putin: "İran ile Suriye krizinin çözümü için yakın bir şekilde çalışıyoruz, ancak tüm sorunlar çözülmedi"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:40 Kaynak: AA

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