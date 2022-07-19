Rusya Devlet Başkanı Putin, İran lideri Hamaney ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya Devlet Başkanı Putin, İran lideri Hamaney ile görüştü

19.07.2022 22:16
Rusya Devlet Başkanı Putin, İran lideri Hamaney ile görüştü

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya geldi.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya geldi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Türkiye, Rusya ve İran arasında başkent Tahran'da düzenlenecek "Astana formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı"na katılmak için Tahran'ı ziyaret eden Putin, İran lideri Hamaney ile görüştü.

Görüşme Hamaney'in ofisinde gerçekleşti.

İran liderinin basın ofisinin açıklamasına göre, görüşmede Hamaney, iki ülke arasındaki uzun vadeli iş birliğinin her iki ülke için de son derece faydalı olduğunu bildirdi.

Küresel ticarette dolardan vazgeçilmesi gerektiğini belirten Hamaney, "Dolar kademeli olarak küresel ticaretin yolundan çekilmelidir." ifadesini kullandı.

Ukrayna'daki savaşa da değinen Hamaney, "İran sıradan insanların savaştan muzdarip olmasından hiç memnun değildir ancak Ukrayna konusunda inisiyatif almasaydınız karşı taraf kendi inisiyatifiyle bir savaşa neden olacaktı. NATO, Ukrayna'da durdurulmasaydı bir süre sonra aynı savaşı Kırım bahanesiyle başlatacaklardı." değerlendirmesinde bulundu.

Hamaney, Suriye'deki gelişmelere ilişkin ise "Suriye'deki bir diğer önemli konu da Fırat'ın doğusundaki verimli ve petrol zengini bölgelerin Amerikalılar tarafından işgal edilmesidir. Bu sorun da onları o bölgeden kovmakla halledilmelidir." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin ise Ukrayna'daki savaşla ilgili, "Kimse savaştan yana değil ve sıradan insanların hayatlarını kaybetmesi büyük bir trajedi fakat Batı'nın tutumu bize tepki vermekten başka bir çare bırakmadı." dedi.

Putin, "Bazı Avrupa ülkeleri Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı olduklarını açıkladılar ancak ABD'nin baskısıyla bunu onayladılar. Bu da onların egemenlik ve bağımsızlıktan yoksun olduklarını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yaptırımları eleştiren Putin, "Yaptırımlar Batı'ya zarar veriyor ve bunun sonucunda da petrol fiyatlarındaki artış ve gıda arzı krizi gibi sorunlar ortaya çıkıyor." dedi.

Hamaney'in doların kullanımını kademeli azaltma teklifine işaret eden Putin, İran ile Rusya'nın ticari ilişkilerde ulusal para birimlerini kullanmanın yollarını tasarladığını belirtti. ???????

Putin, Rusya ile İran'ın Kafkasya'daki gelişmeler ve Suriye'deki durum konusundaki yaklaşımının birbiriyle uyumlu olduğunu belirterek, "Fırat'ın doğusundaki bölge Suriye askeri güçlerinin kontrolü altında olmalıdır." ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki iş birliğinin tüm alanlarda ilerlediğini vurgulayan Putin, şunları kaydetti:

"İran ve Rusya, Suriye'de terörle ortak mücadele ediyor ve askeri alanda da iki ülke arasındaki iş birliğinin yanı sıra Çin ile de iş birliğini geliştirmek ve üçlü tatbikatları da artırmak için çalışıyoruz."

YORUMLAR
500
Rusya Devlet Başkanı Putin: 'Rusya, İran ve Türkiye olarak Suriye'de sürdürülebilir ve yaşanabilir bir dönüşüm sağlanabilmesi için kararlı olduğumuzu... Rusya Devlet Başkanı Putin: 'Rusya, İran ve Türkiye olarak Suriye'de sürdürülebilir ve yaşanabilir bir dönüşüm sağlanabilmesi için kararlı olduğumuzu... Erdoğan, Putin ve Reisi ile bir araya geldiği üçlü zirvede net konuştu: Milli güvenliğimize kast edenleri Suriye'den söküp atmakta kararlıyız Erdoğan, Putin ve Reisi ile bir araya geldiği üçlü zirvede net konuştu: Milli güvenliğimize kast edenleri Suriye'den söküp atmakta kararlıyız Erdoğan, Putin ile Tahran'da bir araya geldi: Buradan alacağımız netice tüm dünyayı olumlu etkileyecektir Erdoğan, Putin ile Tahran'da bir araya geldi: Buradan alacağımız netice tüm dünyayı olumlu etkileyecektir
Kaynak: AA

Vladimir Putin, Rusya, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya Devlet Başkanı Putin, İran lideri Hamaney ile görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:14 Galatasaray transferi resmen açıkladı! Benfica'nın golcüsü Seferovic kiralık olarak kadroya katıldı
21:26 Erdoğan, Putin ve Reisi ile bir araya geldiği üçlü zirvede net konuştu: Milli güvenliğimize kast edenleri Suriye'den söküp atmakta kararlıyız
21:21 Muğla'da "Ünlülerin psikoloğu" olarak bilinen şahsın maskesi düştü! Diploması ve klinik açma yetkisi olmadığı ortaya çıktı
21:01 Yunanistan isim vermeden Türkiye'yi hedef aldı! "Bir ülke hariç herkes Rusya'ya yaptırım uyguluyor"
21:00 Erdoğan'ın İran dini lideri Hamaney'le yaptığı görüşmesinde Türk bayrağının olmaması tartışma yaratmıştı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı
20:15 Yalova'da bir şahıs üçüncü kez ATM'leri çekiçle darmaduman etti! Polise dirense de gözaltına alınmaktan kurtulamadı
20:12 Erdoğan, Putin ile Tahran'da bir araya geldi: Buradan alacağımız netice tüm dünyayı olumlu etkileyecektir
19:46 Küçük kızıyla trafik kazası yaşayan anne acısını unutup "Kızım nerede?" diye sordu, acı haberi kimse veremedi
19:33 Karısıyla cinsel ilişkiye girip hamile bıraktı, bebek hakkındaki gerçeği öğrenince kaçtı
19:31 İnek sürüsünün ortasına dalan ayı dehşet saçtı! Saldırıdan son anda kurtulan çoban o anları kayda aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 22:23:30. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya Devlet Başkanı Putin, İran lideri Hamaney ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement