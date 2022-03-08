Rusya Devlet Başkanı Putin, İsrail Başbakanı Bennett ile Ukrayna'daki durumu görüştü - Son Dakika
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Rusya Devlet Başkanı Putin, İsrail Başbakanı Bennett ile Ukrayna'daki durumu görüştü

08.03.2022 23:27
Rusya Devlet Başkanı Putin, İsrail Başbakanı Bennett ile Ukrayna'daki durumu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'daki durumu ele aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'daki durumu ele aldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırılar 13'üncü gününe girerken, savaşın sona ermesi için diplomatik girişimler sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Kremlin Sarayı'nda yüz yüze görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Naftali Bennett bu kez telefonda görüştü.

Kremlin Sarayı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Rusya'nın Donbass'ı korumak için devam eden özel askeri operasyonuyla bağlantılı olarak gelişen durumun çeşitli yönleri tartışıldı. Vladimir Putin, Rus heyeti ile Ukrayna makamlarının temsilcileri arasında 7 Mart'ta Belarus'ta gerçekleşen üçüncü tur müzakerelere ilişkin değerlendirmelerini paylaştı" denildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

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Vladimir Putin, Ukrayna, İsrail, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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