Rusya Devlet Başkanı Putin, İsrail'de - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rusya Devlet Başkanı Putin, İsrail'de - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Putin, İsrail'de

6 saat önce

Dünya Holokost Forumu'na katılmak için İsrail'e gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile Batı Kudüs'teki Cumhurbaşkanlığı Ofisinde bir araya geldi.

Dünya Holokost Forumu'na katılmak için İsrail'e gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile Batı Kudüs'teki Cumhurbaşkanlığı Ofisinde bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, İsrail'de

Vladimir Putin, İsrail, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:50 Kaynak: AA
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