Rusya Devlet Başkanı Putin, İsrail'de - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Putin, İsrail'de
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Dünya Holokost Forumu'na katılmak için İsrail'e gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile Batı Kudüs'teki Cumhurbaşkanlığı Ofisinde bir araya geldi. Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:50 Kaynak: AA
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