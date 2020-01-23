Rusya Devlet Başkanı Putin, İsrail'de - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Putin, İsrail'de
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Dünya Holokost Forumu'na katılmak için İsrail'e gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisinde bir araya geldi. Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:39 Kaynak: AA
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