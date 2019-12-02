Son Dakika Haberleri: Rusya Devlet Başkanı Putin kapsamı genişleyen 'yabancı ajan' yasasını onayladı
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Rusya Devlet Başkanı Putin kapsamı genişleyen 'yabancı ajan' yasasını onayladı

6 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede internette veya başka bir ortamda bilgi yayan ve yurt dışından finanse edilen kişilerin de "yabancı ajan" olarak tanınmasını öngören yasal değişikliği onayladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin kapsamı genişleyen 'yabancı ajan' yasasını onayladı, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede internette veya başka bir ortamda bilgi yayan ve yurt dışından finanse edilen kişilerin de "yabancı ajan" olarak tanınmasını öngören yasal değişikliği onayladı.


Rusya Devlet Yasa Bilgi Sisteminde yayımlanan değişikliklerle, çeşitli ortamlarda bilgi yayan ve yurt dışından finanse edilen kişiler "yabancı ajan" sayılabilecek.

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Vladimir Putin, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:27 
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