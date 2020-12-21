Rusya Devlet Başkanı Putin, kendisiyle 'buz hokeyi' oynamak isteyen çocuğun hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Putin, kendisiyle 'buz hokeyi' oynamak isteyen çocuğun hayalini gerçekleştirdi
21.12.2020 22:12
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni yıl dileği olarak kendisiyle buz hokeyi oynamak isteyen 9 yaşındaki Dima adlı çocuğun dileğini gerçekleştirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni yıl dileği olarak kendisiyle buz hokeyi oynamak isteyen 9 yaşındaki Dima adlı çocuğun dileğini gerçekleştirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni yıl dileği olarak kendisiyle buz hokeyi oynamak isteyen Çelyabinsk kentinden 9 yaşındaki Dima adlı çocuğun dileğini gerçekleştirdi. Başkent Moskova'daki Kızı Meydan'da bulunan buz hokeyi pistinde bir araya gelen Putin ve Dima, buz hokeyi oynadı. Putin'e Rus eski profesyonel buz hokeyi oyuncusu Valeri Kamensky de eşlik etti.
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