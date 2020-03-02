Rusya Devlet Başkanı Putin:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın hiçbir ülke ile savaşa girme niyetinin olmadığını ancak savunma alanında yatırımlarına devam edeceklerini söyledi.



Rus basınında muhabirlerin sorularını cevaplayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'nin İdlib bölgesinde yaşanan gerilimin ardından önemli açıklamalarda bulundu. "Kimseyle savaşa girme gibi bir niyetimiz yok" ifadelerini kullanan Putin, Rusya'nın savaşa hazırlanmadığını, kimsenin aklına da savaş fikrinin gelmemesi için elinden geldiğini yaptığını söyledi.



Rusya'nın savunma alanında yatırımlarına devam edeceğini kaydeden Putin, "Savunma bütçesi olarak dünyada 7. sıradayız. ABD, Çin, Suudi Arabistan, İngiltere, Fransa ve Japonya'dan daha az savunma bütçemiz var. Harcamalarımız her yıl düşerken diğer ülkelerde artıyor" dedi. Rusya'nın başka ülkeleri takip eden ülke konumundan çıktığını söyleyen Putin, kendi savunma yatırım ve üretimleriyle takipçi konumundan çıkıp diğer ülkeler tarafından takip edilen konuma ulaşıldığını ifade etti. - MOSKOVA