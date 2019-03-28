Son Dakika Haberleri: Rusya Devlet Başkanı Putin Kırgızistan'da - Karşılama Töreni

Rusya Devlet Başkanı Putin Kırgızistan'da - Karşılama Töreni

1 saat önce

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un daveti üzerine Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nde resmi törenle karşılandı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un daveti üzerine Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nde resmi törenle karşılandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:46 Kaynak: AA

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