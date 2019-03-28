Rusya Devlet Başkanı Putin Kırgızistan'da - Karşılama Töreni
1 saat önce
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un daveti üzerine Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nde resmi törenle karşılandı.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un daveti üzerine Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nde resmi törenle karşılandı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:46 Kaynak: AA
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