Rusya, Kırgızistan ve Tacikistan liderleri, Kırgız-Tacik sınır meselesini görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya, Kırgızistan ve Tacikistan liderleri, Kırgız-Tacik sınır meselesini görüştü

13.10.2022 17:23

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Kırgız-Tacik sınır meselesini ele aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Kırgız-Tacik sınır meselesini ele aldı.

Putin, Caparov ve Rahman, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen " Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 6. Zirvesi" kapsamında bir araya geldi.

Görüşmenin önemine işaret eden Putin, "Kırgızistan ve Tacikistan, yakın müttefiklerimiz arasında bulunuyor. Uluslararası kuruluşlar çerçevesinde çok yakından çalışıyoruz ve elbette stratejik ortaklarız." dedi.

Rusya'da 1 milyon Kırgızistan ve 2 milyon Tacikistan vatandaşının yaşadığına dikkati çeken Putin, "Hem Kırgızistan hem de Tacikistan ile ticaret hacmi, geçen yıl yaklaşık yüzde 45, bu yılın 7 ayında yüzde 20-30 arttı. Ticaret hacmi oldukça büyüktür." ifadesini kullandı.

Putin, söz konusu ülkelerle iş birliği için oluşturulan koşulların korunmasından yana olduklarını dile getirdi.

Caparov: "Kırgız-Tacik sınır meselesinin barış yoluyla çözülmesi gerekiyor"

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden üçlü görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Kırgız-Tacik sınır konuları ele alındı.

Görüşmede, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Tacikistan'ın silahlı saldırganlığının sonuçlarını hatırlatarak, Kırgız tarafının, tartışmalı konuların yalnızca barışçıl yollarla siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözülmesi gereği konusundaki değişmeyen tutumuna bağlılığını teyit etti.

Caparov, "istikrar ve iyi komşuluğun garantörü olacak Kırgızistan ve Tacikistan arasındaki sınırın belirlenmesini karşılıklı yarar ve süratle tamamlanması konusunda kararlı olduklarını" vurguladı.

Liderler, Orta Asya'daki güvenliği görüştü

Tacikistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Putin, Caparov ve Rahman, Orta Asya'daki bölgesel güvenlik ve istikrar konularında görüş alışverişinde bulundu.

Tacik-Kırgız devlet sınırının tespiti ve belirlenmesine ilişkin müzakere sürecinin ele alındığı görüşmede, "oluşan sorunların siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi, iki ülke arasındaki sınırın belirlenmesine ilişkin çalışmaların mevcut anlaşmalar çerçevesinde yapılması konusunda" mutabık kalındı.

Geçen ay, sınır anlaşmazlığı yüzünden Kırgızistan ile Tacikistan milli muhafızları arasında çıkan çatışma, iki ülke arasında gerginliğe neden olmuştu.

Çatışmada, her iki tarafta 100 kişinin yaşamını yitirdiği, Kırgız tarafında 640 evin hasar gördüğü bildirilmişti.

YORUMLAR
500
Erdoğan-Putin görüşmesinde beklenen 'arabuluculuk' konusu gündeme alınmadı Erdoğan-Putin görüşmesinde beklenen 'arabuluculuk' konusu gündeme alınmadı Erdoğan-Putin zirvesi sonrası Kremlin'den jet açıklama: Rus doğal gazının dağıtım merkezi önerimize Türkiye olumlu tepki verdi Erdoğan-Putin zirvesi sonrası Kremlin'den jet açıklama: Rus doğal gazının dağıtım merkezi önerimize Türkiye olumlu tepki verdi Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Dünya savaşı istemiyoruz Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Dünya savaşı istemiyoruz
Kaynak: AA

Vladimir Putin, Kırgızistan, Tacikistan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya, Kırgızistan ve Tacikistan liderleri, Kırgız-Tacik sınır meselesini görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:33 Sosyal medya düzenlemesinde tartışmalara sebep olan 29. madde TBMM Genel Kurulu'ndan geçti
17:24 Fenerbahçe'de Arda Güler tehlikesi! Rekor kazanç hesaplanırken yok pahasına gidebilir
17:18 Romantik esnafın "Zeynep dönene kadar dükkan kapalı" afişi herkesi duygulandırdı
17:02 Türkiye'nin yerli keskin nişancı tüfeği TSK'ya teslim edildi: Hedefinden canlı çıkan olmaz
16:50 Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Mata, uzun saçlı halini paylaştı: Türkiye'de her şey yolunda
16:22 Şarkıcı Tuğba Altıntop, kopek saldırısı sonrası yaşadıklarını canlı yayında anlattı: Her yer kan revan içindeydi
16:01 Ahmet Çakar'ın gözlük temizlerken yaptıkları mide bulandırdı
15:55 Erdoğan-Putin görüşmesinde beklenen "arabuluculuk" konusu gündeme alınmadı
15:48 İngiltere'de 7 bebeği öldürdüğü iddia edilen hemşirenin evinden kan donduran notlar: Yeterince iyi olmadığım için onları bilerek öldürdüm
15:28 UEFA'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ceza geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 18:06:18. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya, Kırgızistan ve Tacikistan liderleri, Kırgız-Tacik sınır meselesini görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement