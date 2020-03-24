Rusya Devlet Başkanı Putin Kommunarka Hastanesini ziyaret etti - Son Dakika

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Rusya Devlet Başkanı Putin Kommunarka Hastanesini ziyaret etti
29 dakika önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavi edildiği Kommunarka Hastanesini ziyaret etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavi edildiği Kommunarka Hastanesini ziyaret etti. Putin, hastanedeki enfeksiyon bölümüne virüse karşı özel sarı elbise ve yüzünün tamamını kapatan maske giyerek girdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:09 Kaynak: AA
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