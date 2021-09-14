Rusya Devlet Başkanı Putin, Kovid-19 nedeniyle kendini izolasyona aldı - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, etrafında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tespit edilmesi nedeniyle kendini izole etti.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Duşanbe'de bu hafta Afganistan meselesi ile ilgili yapılması planlanan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantılarına Putin'in bizzat değil, çevrim içi olarak katılacağı kaydedilen açıklamada, "Putin, çevresinde tespit edilen Kovid-19 vakalarıyla bağlantılı olarak belirli bir süre izolasyon durumuna uyması gerektiğini bildirdi." ifadesi kullanıldı.

Putin, dün Tokyo'da yapılan Paralimpik oyunlarında madalya kazanan sporcularla yaptığı konuşmada, etrafında Kovid-19 vakalarının arttığını ve kendisini izole etme durumunun söz konusu olduğunu söylemişti.

Bu arada Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada Putin'in etrafında çalışan bazı kimselerin yeni tip koronavirüse yakalandığını belirtti. Putin'in sağlığının yerinde olduğunu söyleyen Peskov, "Putin'in kendini izole etmesi işlerini aksatmıyor. Programlara çevrim içi katılacak." dedi.

Rusya'da evde ve hastanede tedavi görenlerin sayısı en yüksek rakama ulaştı

Rusya Koranavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede 17 bin 837 artarak toplam vaka sayısı 7 milyon 176 bin 85'e ulaştı. Virüs kaynaklı olarak son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 781 artarken ölü sayısı toplam 194 bin 249'a çıktı.

Ülke genelinde salgının başlangıcından bu yana virüsten dolayı halihazırda hastane ve evde tedavi görenlerin 563 bin 803'e ulaşarak en yüksek rakama ulaştığı kaydedildi.

Bugüne kadar bu rakam en fazla 8 Ocak'ta 563 bin 754'e çıkmıştı.