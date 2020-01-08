Rusya Devlet Başkanı Putin kritik görüşme için otelden ayrıldı - Son Dakika
Son Dakika Politika Rusya Devlet Başkanı Putin kritik görüşme için otelden ayrıldı - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Putin kritik görüşme için otelden ayrıldı

6 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmeye katılmak üzere otelden ayrıldı.

Rusya Devlet Başkanı Putin kritik görüşme için otelden ayrıldı, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmeye katılmak üzere otelden ayrıldı.


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte TürkAkım projesinin açılışını yapmak üzere dün akşam İstanbul'a geldi. Beşiktaş'ta bir otelde kalan Putin, saat 13.00 sıralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşmeye katılmak üzere otelinden ayrıldı. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek TürkAkım projesinin açılışı öncesinde bir araya gelecek iki lider, başta İdlib olmak üzere Suriye'deki gelişmeleri ele alacak. Liderlerin gündeminde ABD ve İran arasındaki gerginlik de olacak. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, İstanbul, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yeni stoper hamlesi sonrası Fenerbahçeli taraftarlar çıldırdı: Comolli istifa
Son Dakika: Çavuşoğlu: Erdoğan ve Putin, Libya için ateşkes çağrısı yaptı Galatasaray'dan açıklama: Seçim kararı alınması gerekmemektedir Ahmet Davutoğlu'nun yeni partisi Gelecek Partisi'nde üç il başkanı belli oldu

Son Dakika Haberleri
20:18 Bakan Selçuk'tan Berfin Özek'in yüzüne asit döken sanığa verilen cezaya tepki - Son Dakika Haber
20:09 Ahmet Davutoğlu'nun yeni partisi Gelecek Partisi'nde üç il başkanı belli oldu - Son Dakika Haber
19:52 ABD Başkanı Trump, İran liderlerine seslendi: Birlikte çalışabiliriz - Son Dakika Haber
19:49 'Veri gizliliği savaşı' alevleniyor mu? : FBI, Apple'dan iki iPhone'un kilidini açmasını istedi - Son Dakika Haber
19:40 İntihar girişiminde bulunan genci Kaymakam ikna etti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 20:22:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rusya Devlet Başkanı Putin kritik görüşme için otelden ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]