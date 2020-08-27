- Rusya Devlet Başkanı Putin, makam aracının direksiyonuna geçti - Son Dakika

- Rusya Devlet Başkanı Putin, makam aracının direksiyonuna geçti

MOSKOVA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yapımı tamamlanan otoyolu makam aracını kullanarak inceledi.

Kırım'ın Sivastopol şehrinde bulunan Tavrida Otoyolu inşasının tamamlanmasının ardından hizmete açıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tamamlanan otoyolda incelemelerde bulunmak üzere Kırım'a gitti. Rusya Ulaştırma Bakanı Yevgeny Dietrich başta olmak üzere birçok siyasetçi ve diplomat Putin'in otoyolu incelemesi sırasında yanında bulundu. Bakan Dietrich, Putin'e yol hakkında bilgi verirken, yolun çok yüksek kalitede yapıldığını ve tüm sıcaklık derecelerine dayanıklı olduğunu ifade etti.

Putin makam aracının direksiyonuna geçti

Yol incelemesi sırasında işçilerle de sohbet eden Putin, Bakan Dietrich'ten bilgi aldıktan sonra makam aracına yöneldi. Makam aracının direksiyonuna geçen Putin emniyet kemerini takarak, "Emniyet kemerinizi takmalısınız yoksa ceza ödersiniz" ifadelerini kullandı. Yol incelemesi sonrası Putin, "Tüm otoyol rotasını incelemek için dolaştım. Etkileyici, modern ve güzel bir yol" ifadelerini kullandı. Ulaştırma Bakanı Dietrich, ise Putin'in yol testi sırasında "Burada 3 buçuk yıllık özenli bir çalışma yatıyor. Şu an sizin kullandığınız yol büyük bir övgüyü hak ediyor" dedi.

Öte yandan Devlet Başkanı Putin, daha önce de Kerç Boğazı'nın üzerine kurulan Kerç Köprüsü'nün açılış töreninde büyük bir kamyon kullanmış ve köprüden kullandığı araçla geçmişti.