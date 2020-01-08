RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN OTELDEN AYRILDI - Son Dakika

RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN OTELDEN AYRILDI
6 saat önce
Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk Akımı projesinin açılış törenine katılmak üzere saat 13.20'de konakladığı otelden ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:40 Kaynak: DHA
Dün akşam saatlerinde İstanbul
'a gelen Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
, Türk Akımı projesinin açılış törenine katılmak üzere saat 13.20'de konakladığı otelden ayrıldı. Rusya Devlet Başkanı Putin ve beraberindekiler Haliç
Kongre Merkezi'ne hareket ederken, otel çevresindeki güvenlik önlemleri dikkat çekti.
Görüntü Dökümü:
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-Putin'in otelden çıkışı
-Araçlardan görüntüler
-Detay görüntüler
- İstanbul
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