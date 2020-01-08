RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN OTELDEN AYRILDI - Son Dakika
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RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN OTELDEN AYRILDI

6 saat önce

Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk Akımı projesinin açılış törenine katılmak üzere saat 13.20'de konakladığı otelden ayrıldı.

RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN OTELDEN AYRILDI, System.String[]
Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk Akımı projesinin açılış törenine katılmak üzere saat 13.20'de konakladığı otelden ayrıldı. Rusya Devlet Başkanı Putin ve beraberindekiler Haliç Kongre Merkezi'ne hareket ederken, otel çevresindeki güvenlik önlemleri dikkat çekti.

Görüntü Dökümü:

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-Putin'in otelden çıkışı

-Araçlardan görüntüler

-Detay görüntüler


- İstanbul
Vladimir Putin, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:40 Kaynak: DHA
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