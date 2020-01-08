Rusya Devlet Başkanı Putin otelden ayrıldı - Son Dakika

Dün akşam saatlerinde İstanbul 'a gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin , Türk Akımı projesinin açılış törenine katılmak üzere saat 13.20'de konakladığı otelden ayrıldı. Rusya Devlet Başkanı Putin ve beraberindekiler Haliç Kongre Merkezi'ne hareket ederken, otel çevresindeki güvenlik önlemleri dikkat çekti.

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