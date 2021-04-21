Rusya Devlet Başkanı Putin: "Provokasyonlara cevabımız sert olacak" - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Putin: "Provokasyonlara cevabımız sert olacak"

21.04.2021 14:40
Rusya Devlet Başkanı Putin:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federal Meclis üyelerine hitaben yaptığı ulusa sesleniş niteliği taşıyan konuşmada, "Rusya, her ülke ile iyi ilişkileri olsun ister fakat provokasyonlara cevabımız sert olacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federal Meclis üyelerine hitaben yaptığı ulusa sesleniş niteliği taşıyan konuşmada, "Rusya, her ülke ile iyi ilişkileri olsun ister fakat provokasyonlara cevabımız sert olacak. Hiçbir ülkenin Rusya ile ilişkilerinde kırmızı çizgileri geçmeyeceğini umuyorum" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federal Meclis üyelerine seslendi. Putin, her sene geleneksel olarak yaptığı ve ulusa sesleniş konuşması niteliği taşıyan konuşmada yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadeleden Ukrayna ile yaşanan gerilime kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilimin yanı sıra Belarus'ta yaşanan siyasi karmaşaya Batılı ülkelerin dahil olmasına da değinen Putin, Batılı ülkelerin söz konusu girişimlerine sert tepki gösterdi. Putin, Batılı ülkelere gözdağı vererek, "Herhangi bir nedenden ya da hiçbir neden yokken Rusya'yı suçlamak bir dizi ülke için bir tür spor haline geldi. Rusya, her ülke ile iyi ilişkileri olsun ister fakat provokasyonlara cevabımız sert olacak. Hiçbir ülkenin Rusya ile ilişkilerinde kırmızı çizgileri geçmeyeceğini umuyorum" ifadelerini kullandı.

Putin, sürekli kibirli davranmakla suçladığı ABD'ye yönelik de imalarda bulunarak, "Rusya her zaman kibirli tonda davranan ülkelerin karşısında durmaya devam edecek" dedi.

Sarmat balistik füzeleri envantere girecek

Rusya'nın nükleer ve hidrojen de dahil yeni enerji alanlarına ihtiyaç duyduğunu belirten Putin, Rusya tarafından geliştirilen Sarmat nükleer ve balistik füzeleri ile ilgili de konuştu. Putin, Sarmat füzeleri ile donatılmış ilk birliklerin 2024 yılında muharebe görevini üstleneceğini söyleyerek, "Nükleer silahlar dahil askeri teçhizatımızı yeniliyoruz. Yeni güvenlik sistemleri oluşturmalıyız. Ordu, (hipersonik füze sistemi) Avangard ve Peresvet sistemlerini kullanmaya başladı, yakında da Sarmat füzeleri buna eklenecek. Rus birliklerinin kullanımına füze sistemleri Kinjal, Kalibr ve Tsirkon da girecek. 2024 yılına kadar ordunun modern silah teçhizat oranı yüzde 76 olacak ki bu çok iyi bir oran. Bu yıl içinde modern silahların nükleer silahlardaki oranı da yüzde 88'i aşacak" ifadelerini kullandı.

"Rusya'nın salgını aşacağına güvenim tam"

Rusya'nın korona virüs salgınına yönelik aldığı önlemler ve Rus aşılarının geliştirilmesi ile ilgili de Putin, "Pandemi nüfusa darbe vurdu ancak Rusya hedeflerinden vazgeçmeyecek. Stratejimiz, nüfusumuzun düzenli bir biçimde artışını sağlamak olacak. Korona virüs henüz yenilmedi, virüsün yayılmasını yavaşlatmak için tüm sınırlarımız kontrol altında tutulmalı. Rus bilim adamlarının geliştirdiği 3 Covid-19 aşısı ile salgınla mücadelede çığır açıldı. Aşıların geliştirilmesi ve son yıllardaki diğer başarılar, ülkemizin gelişen bilimsel ve teknolojik potansiyelinin doğrudan beden bulmuş halidir. Karşımızda nasıl bir tehlike olduğunu hissetmem, kendi gözlerimle görmem gerekiyordu. Bir salgınla karşı karşıyayız ancak Rusya'nın bunu aşacağına güvenim tam" dedi.

Salgının ortadan kaldırılmasının Rus halkına bağlı olduğunu ifade eden Putin, halka aşı olmaları çağrısında bulunarak, "Herkes aşılanma imkanına sahip olmalı, çünkü aşılanma ile sonbaharda ülkemizde sürü bağışıklığının oluşması sağlanacak. Karşı karşıya olduğumuz sorunun çözümü hem bize hem de Rus halkına bağlı. Bir defa daha halka sesleniyorum, aşı olun" sözlerini kaydetti.

"Çocuklu ailelere maddi yardımda bulunulmalı"

Rusya lideri Putin, salgın nedeniyle Rus halkının çok zor bir süreçten geçtiğini belirterek, özellikle çocuklu ailelere hükümet tarafından maddi yardımda bulunulmasını tavsiye etti. Hükümetin temel görevinin gelirleri arttırmak olduğunu vurgulayan Putin, "Bu, dünyanın tüm ülkeleri için geçerli bir sorun, ülkemizde ürün fiyatları arttı. Bu soruna karşı alacağımız önlemler, Sovyetler Birliği dönemindeki gibi boş raflara yol açmamalı. Ürünlerin fiyatlarında uzun vadeli istikrar sağlamak adına piyasa mekanizmalarından yararlanmalıyız. Hükümetin temel görevi gelirleri artırmaktır. Mesela her okul çağındaki çocuk için 10 bin ruble (1100 TL) ödenebilir. Ödeme ailelere ağustos ortasında yapılmalı ki okullar açılana kadar çocuklarını okula hazırlamaya vakitleri olsun" dedi.

Putin, halka yönelik ekonomik yardım paketi önerilerinde orta ve küçük işletmelerle ilgili de tavsiyelerde bulunarak, hükümetten 1 ay içinde bu işletmelere yardım paketi hazırlanmasını istedi.

Putin'den yurtiçi tatili yapacaklara teşvik önerisi

Rus turistlerin özellikle yurtiçinde tatil yapmaları için bir teşvik paketi hazırlanması gerektiğini vurgulayan Putin, "Olabildiğince fazla vatandaşımızın otellerde dinlenip sağlıklarını güçlendirmeleri için en azından yılsonuna kadar Rusya içindeki turistik seyahatlerde harcanan miktarın yüzde 20'sinin Rus vatandaşlarına iade edildiği programın uzatılmasını teklif ediyorum" dedi. - MOSKOVA

Rusya Devlet Başkanı Putin: Provokasyonlara cevabımız sert olacak
Rusya Devlet Başkanı Putin: Provokasyonlara cevabımız sert olacak
Rusya Devlet Başkanı Putin: Provokasyonlara cevabımız sert olacak
Rusya Devlet Başkanı Putin: Provokasyonlara cevabımız sert olacak
Rusya Devlet Başkanı Putin: Provokasyonlara cevabımız sert olacak
Rusya Devlet Başkanı Putin: Provokasyonlara cevabımız sert olacak
Rusya Devlet Başkanı Putin: Provokasyonlara cevabımız sert olacak

Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Rusya, Rus, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Rusya Devlet Başkanı Putin: 'Provokasyonlara cevabımız sert olacak' - Son Dakika


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