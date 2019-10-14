Son Dakika Haberleri: Rusya Devlet Başkanı Putin Riyad'da
Son Dakika Güncel Rusya Devlet Başkanı Putin Riyad'da

Rusya Devlet Başkanı Putin Riyad'da

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ulaştı.

Rusya Devlet Başkanı Putin Riyad'da, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ulaştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Putin ve beraberindeki heyet Riyad Emiri Faysal bin Bender ve bazı bakanlar tarafından Kral Halid Uluslararası Havaliman'ında karşılandı.

Putin'in daha sonra Riyad'daki El-Yemame Sarayı'na gittiği ve Kral Selman tarafından resmi törenle karşılandığı ifade edildi.

Kral Selman ve Putin'in burada ikili görüşme yapması bekleniyor.

Suudi Arabistan, Vladimir Putin, Riyad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:53 Kaynak: AA
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