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Rusya Devlet Başkanı Putin: "Rus gazının (Türkiye üzerinden) Avrupa'ya sevk edilmesi bütün Avrupa...
6 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Putin: "Rus gazının (Türkiye üzerinden) Avrupa'ya sevk edilmesi bütün Avrupa ekonomisine tesir edecek"
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:48 Kaynak: AA
Rusya Devlet Başkanı Putin: "Rus gazının (Türkiye üzerinden) Avrupa'ya sevk edilmesi bütün Avrupa ekonomisine tesir edecek"
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