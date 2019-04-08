Rusya Devlet Başkanı Putin: "Rusya, Doğal Gazla İlgili Hem Fiyat Hem de Hacim Bakımından Türkiye...
33 dakika önce
Rusya Devlet Başkanı Putin: "Rusya, doğal gazla ilgili hem fiyat hem de hacim bakımından Türkiye için yükümlülüklerini daima yerine getiriyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 07:51 Kaynak: AA
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