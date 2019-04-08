Son Dakika Haberleri: Rusya Devlet Başkanı Putin: "Rusya, Doğal Gazla İlgili Hem Fiyat Hem de Hacim Bakımından Türkiye...

Rusya Devlet Başkanı Putin: "Rusya, Doğal Gazla İlgili Hem Fiyat Hem de Hacim Bakımından Türkiye...

33 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Putin: "Rusya, doğal gazla ilgili hem fiyat hem de hacim bakımından Türkiye için yükümlülüklerini daima yerine getiriyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin:
Rusya Devlet Başkanı Putin: "Rusya, doğal gazla ilgili hem fiyat hem de hacim bakımından Türkiye için yükümlülüklerini daima yerine getiriyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 07:51 Kaynak: AA

Türkiye, Vladimir Putin, Rusya Federasyonu, Güncel
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