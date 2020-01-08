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Rusya Devlet Başkanı Putin: "Rusya-Türkiye arasındaki işbirliği, engelleme çabalarına rağmen her...
6 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Putin: "Rusya-Türkiye arasındaki işbirliği, engelleme çabalarına rağmen her alanda gelişiyor"
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:46 Kaynak: AA
Rusya Devlet Başkanı Putin: "Rusya- Türkiye arasındaki işbirliği, engelleme çabalarına rağmen her alanda gelişiyor"
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