Rusya Devlet Başkanı Putin: "Rusya ve Türkiye ilişkileri dostluk, karşılıklı saygı ve çıkarlar üzerinde gelişmektedir"

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