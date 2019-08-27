Rusya Devlet Başkanı Putin: "Rusya ve Türkiye ilişkileri dostluk, karşılıklı saygı ve çıkarlar...
1 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Putin: "Rusya ve Türkiye ilişkileri dostluk, karşılıklı saygı ve çıkarlar üzerinde gelişmektedir"
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:38 Kaynak: AA
Rusya Devlet Başkanı Putin: "Rusya ve Türkiye ilişkileri dostluk, karşılıklı saygı ve çıkarlar üzerinde gelişmektedir"
Erdoğan'ın "güvenli bölge" çıkışına Putin'den destek: Türkiye'nin meşru hakkıdır Son dakika: Türkiye ve Rusya'dan SU-35 ve SU-57 için ortaklık sinyali Ensar Vakfı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Moskova'da görüşen Rus lider Putin, İdlib konusunda anlaşıldığını duyurdu