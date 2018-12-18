Son Dakika Haberleri: Rusya Devlet Başkanı Putin, "Savunma" Toplantısında

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Savunma" Toplantısında

41 dakika önce

- Rusya Devlet Başkanı Putin'in konuşması Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlenen genişletilmiş Savunma Bakanlığı toplantısında konuştu.

- Rusya Devlet Başkanı Putin'in konuşması Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlenen genişletilmiş Savunma Bakanlığı toplantısında konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:10 Kaynak: AA

Moskova, Vladimir Putin, Güncel
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