Rusya Devlet Başkanı Putin, "Savunma" Toplantısında
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- Rusya Devlet Başkanı Putin'in konuşması Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlenen genişletilmiş Savunma Bakanlığı toplantısında konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:10 Kaynak: AA
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