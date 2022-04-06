Rusya Devlet Başkanı Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü - Son Dakika
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü

06.04.2022 14:21
Rusya Devlet Başkanı Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tekrar seçilen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tekrar seçilen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin görüşmede 3 Nisan'da Sırbistan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Vucic'i tebrik etti.

Rusya-Sırbistan stratejik ortaklığını daha da geliştirmek ve enerji sektörü de dahil olmak üzere ticari ve ekonomik bağları güçlendirmek için karşılıklı eğilimin yeniden teyit edildiği görüşmede, Kosova'daki durum dahil uluslararası güncel konular ele alındı.

Putin, görüşmede Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakereleri soran Vucic'e konuyla ilgili bilgi verdi.

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Vladimir Putin, cumhurbaşkanı, Sırbistan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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