Son Dakika › Güncel › Rusya Devlet Başkanı Putin: 'Suriye'de hayatını kaybeden Türk askerleri için başsağlığı diliyorum' - Son Dakika
Rusya Devlet Başkanı Putin: "Suriye'de hayatını kaybeden Türk askerleri için başsağlığı diliyorum"
6 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Putin: "Suriye'de hayatını kaybeden Türk askerleri için başsağlığı diliyorum"
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:12 Kaynak: AA
Rusya Devlet Başkanı Putin: " Suriye'de hayatını kaybeden Türk askerleri için başsağlığı diliyorum"
Son Dakika Batmanlı şehit babası Esad'a meydan okudu: 3 bin kişilik aşiretimizle Türkiye için ölmeye hazırız Moskova'daki Erdoğan-Putin görüşmesi dünya basınında geniş yer buldu Serdar Dursun, "Dünyada benim gibi Türk golcü yok" diyerek Şenol Güneş'e çağrıda bulundu Moskova'daki tarihi İdlib zirvesinden ateşkes kararı çıktı! Bu gece yürürlüğe girecek