Son Dakika Haberleri: Rusya Devlet Başkanı Putin: "Suriye'de kalıcı istikrarın sağlanması, ancak bu ülkenin toprak...
Son Dakika Güncel Rusya Devlet Başkanı Putin: 'Suriye'de kalıcı istikrarın sağlanması, ancak bu ülkenin toprak...

Rusya Devlet Başkanı Putin: "Suriye'de kalıcı istikrarın sağlanması, ancak bu ülkenin toprak...

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Putin: "Suriye'de kalıcı istikrarın sağlanması, ancak bu ülkenin toprak bütünlüğüne saygı duyarak olur"

Rusya Devlet Başkanı Putin:

Rusya Devlet Başkanı Putin: " Suriye'de kalıcı istikrarın sağlanması, ancak bu ülkenin toprak bütünlüğüne saygı duyarak olur"

Vladimir Putin, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:02 Kaynak: AA
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