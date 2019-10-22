Rusya Devlet Başkanı Putin: "Suriye'de kalıcı istikrarın sağlanması, ancak bu ülkenin toprak...
1 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Putin: "Suriye'de kalıcı istikrarın sağlanması, ancak bu ülkenin toprak bütünlüğüne saygı duyarak olur"
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:02 Kaynak: AA
Rusya Devlet Başkanı Putin: " Suriye'de kalıcı istikrarın sağlanması, ancak bu ülkenin toprak bütünlüğüne saygı duyarak olur"
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