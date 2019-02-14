Rusya Devlet Başkanı Putin: "Suriye'deki Hedeflere Aktif, Kapsamlı Çalışmalarla ve Uzlaşıyla...
24 dakika önce
Rusya Devlet Başkanı Putin: "Suriye'deki hedeflere aktif, kapsamlı çalışmalarla ve uzlaşıyla ulaşabiliriz"
Rusya Devlet Başkanı Putin: "Suriye'deki hedeflere aktif, kapsamlı çalışmalarla ve uzlaşıyla ulaşabiliriz"
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:03 Kaynak: AA
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