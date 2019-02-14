Son Dakika Haberleri: Rusya Devlet Başkanı Putin: "Suriye'deki Hedeflere Aktif, Kapsamlı Çalışmalarla ve Uzlaşıyla...

Rusya Devlet Başkanı Putin: "Suriye'deki Hedeflere Aktif, Kapsamlı Çalışmalarla ve Uzlaşıyla...

24 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Putin: "Suriye'deki hedeflere aktif, kapsamlı çalışmalarla ve uzlaşıyla ulaşabiliriz"

Rusya Devlet Başkanı Putin:
Rusya Devlet Başkanı Putin: "Suriye'deki hedeflere aktif, kapsamlı çalışmalarla ve uzlaşıyla ulaşabiliriz"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:03 Kaynak: AA

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