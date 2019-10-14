Son Dakika Haberleri: Rusya devlet başkanı putin, suudi arabistan'da
Son Dakika Dünya Rusya devlet başkanı putin, suudi arabistan'da

Rusya devlet başkanı putin, suudi arabistan'da

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan'a ekonomik ve enerji iş birliğini güçlendirmek için ziyaret gerçekleştirdi.

Rusya devlet başkanı putin, suudi arabistan'da, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan'a ekonomik ve enerji iş birliğini güçlendirmek için ziyaret gerçekleştirdi. Putin'e, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak'da eşlik ediyor.

Suudi Arabistan'ın Riyad şehrine giden Putin'i, Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, El-Yemame Sarayı'nda resmi törenle karşıladı. İki ülke arasında enerji sektörü başta olmak üzere ekonomik anlaşmaların imzalanması bekleniyor.


Suudi Arabistan, Vladimir Putin, Rusya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:44 Kaynak: DHA
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