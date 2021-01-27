Rusya Devlet Başkanı Putin: "(Teknoloji devleri) Bu şirketler fiilen devletle rekabet ediyor" - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Putin: "(Teknoloji devleri) Bu şirketler fiilen devletle rekabet ediyor"

27.01.2021 16:07
Rusya Devlet Başkanı Putin:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, teknoloji devi şirketlerin, toplum içerisinde giderek daha önemli rol oynamaya başladığını belirterek, "ABD'deki seçim sürecinde de gördüğümüz gibi, bu şirketler artık sadece ekonomik devler değiller.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, teknoloji devi şirketlerin, toplum içerisinde giderek daha önemli rol oynamaya başladığını belirterek, "ABD'deki seçim sürecinde de gördüğümüz gibi, bu şirketler artık sadece ekonomik devler değiller. Bu şirketler bazı alanlarda fiilen devletle rekabet ediyorlar." dedi.

Putin, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) "2021 Davos Gündemi" haftasında yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünyadaki sorunları ve eşitsizlikleri artırdığını söyledi.

Ekonomik sorunların ve eşitsizliğin büyümesinin toplumları sosyal veya ırksal açılardan böldüğüne işaret eden Putin, "Bu tür sorunları ve aşırılıkları azaltmak için tasarlanmış, görünürde sivil ve demokratik kurumlara sahip ülkelerde bile böyle gerilimler patlak veriyor. Sistemik sosyoekonomik sorunlar, özel ilgi gerektirecek kadar toplumsal hoşnutsuzluğa yol açmaktadır ve bu sorunların özünde çözülmesi gerekir." diye konuştu.

Küreselleşmenin, Amerikan ve Avrupalı şirketlerin karlarında önemli artışlara neden olduğunu vurgulayan Putin, "Artan gelirleri ise bilindiği gibi nüfusun ancak yüzde 1'i aldı. Diğer insanların hayatlarında ne oldu? 30 yıldır bazı gelişmiş ülkelerde vatandaşların yarısından fazlasının gelirleri durdu, artmadı ancak eğitim ve sağlık hizmetlerinin maliyeti 3 kat arttı." ifadelerini kullandı.

"Toparlanmada devletin rolü artacak"

Vladimir Putin, gerçek ve sanal ekonomiler arasında büyüyen uçuruma dikkati çekerek, "Dünyanın birçok ülkesinden ekonominin reel sektör temsilcileri bana bunu sık sık anlatıyor. Gerçek ve sanal ekonomiler arasındaki uçurum gerçek bir tehdit oluşturuyor ve bu durum çok ciddi, öngörülemeyen şoklara neden olabilir." dedi.

Küresel kalkınmadaki istikrarsızlığın ana nedeni olarak birikmiş sosyoekonomik sorunlara işaret eden Putin, bu nedenle temel sorunun "toparlanmanın uzun vadede tam olarak sürdürülebilir olmasını sağlamak için, küresel ve ulusal ekonomileri hızlı bir şekilde eski haline getirmek için nasıl bir eylem mantığının inşa edileceği" olduğunu söyledi.

Küresel ekonomik toparlanma sürecinde devletin payının artacağı öngörüsünde bulunan Putin, şöyle devam etti:

"Ekonominin daha da gelişmesi büyük ölçüde bütçe teşviklerine dayalı olacak ve burada devlet bütçeleri ve merkez bankaları kilit rol oynayacak. Aslında gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bu tür eğilimleri zaten görüyoruz. Sosyoekonomik alanda devletin, daha fazla sorumluluk ve devletler arası yakın etkileşim sağlaması gerekmektedir."

Teknoloji şirketlerinin yarattığı tehlike

Konuşmasında, son dönemde küresel gündemde daha fazla tartışılan teknoloji şirketlerine dair değerlendirmelerde de bulunan Putin, "Hizmete dayalı başarılı bir şirket ile büyük verileri toplayarak toplumu kendi takdirine göre kaba bir şekilde yönetmeye çalışan, meşru demokratik kurumların yerini alan bir şirket arasındaki çizgi nerededir?" ifadesini kullandı.

Söz konusu şirketlerin yaklaşımına ilişkin son örneğin ABD'de yaşandığını savunan Putin, şunları kaydetti:

"Teknoloji devi, ağırlıklı olarak dijital alandaki şirketler, toplum içerisinde giderek daha önemli rol oynamaya başladı. ABD'deki seçim sürecinde de gördüğümüz gibi, bu şirketler artık sadece ekonomik devler değiller. Bu şirketler bazı alanlarda fiilen devletle rekabet ediyorlar."

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Ekonomik Forumu, Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya Devlet Başkanı Putin: '(Teknoloji devleri) Bu şirketler fiilen devletle rekabet ediyor' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mesut Özil imza töreninde duyurdu: Fenerbahçe'de en çok Pelkas'ı beğeniyorum Midilli'de 20 milyon yıllık taşlaşmış ağaç fosili bulundu Polis - öğretmen çiftten haber alamayan arkadaşları eve girince acı manzarayla karşılaştı İş adamına şirketinin önünde kanlı pusu! Kurşun yağmuruna tuttular Sokağa çıkma yasağında şehir merkezinde çıplak bir şekilde yürüyen adam, görenleri dumura uğrattı Antalya'da inanılmaz görüntü: Denizdeki balık fırtınanın etkisiyle 60 metre uzaklıktaki evin balkonuna uçtu Galatasaray, Diagne'nin transferi için West Bromwich'le anlaşma sağladı Keban HES, 2020'de ülke ekonomisine 450 milyon dolar katkı sundu
Doğu Türkistanlı Uygur Türkleri, 2019'da kendilerine destek veren Mesut Özil'e imza töreni öncesi teşekkür etti Doğu Türkistanlı Uygur Türkleri, 2019'da kendilerine destek veren Mesut Özil'e imza töreni öncesi teşekkür etti         
16:01
Mesut Özil'in imza törenini 150'ye yakın basın mensubu takip etti Mesut Özil'in imza törenini 150'ye yakın basın mensubu takip etti         
15:43
Ali Koç, imza töreninde Mesut Özil transferinin tüm detaylarını anlattı ve Acun Ilıcalı'ya teşekkür etti Ali Koç, imza töreninde Mesut Özil transferinin tüm detaylarını anlattı ve Acun Ilıcalı'ya teşekkür etti         
15:32
Kamerun'da yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı! Alevlerin yükseldiği kazada 53 kişi öldü, 29 kişi yaralandı Kamerun'da yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı! Alevlerin yükseldiği kazada 53 kişi öldü, 29 kişi yaralandı         
15:25
Yusufeli Barajı'nın inşaatında 4 milyon metreküplük beton kullanılarak rekor kırıldı Yusufeli Barajı'nın inşaatında 4 milyon metreküplük beton kullanılarak rekor kırıldı         
15:04
Avrupa'ya yük taşıyan 1400 tır, Türkiye'den çıkış için Kapıkule Sınır Kapısı'nda bekliyor Avrupa'ya yük taşıyan 1400 tır, Türkiye'den çıkış için Kapıkule Sınır Kapısı'nda bekliyor         
14:35
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kısıtlamalar ne zaman kalkar?" sorusuna yanıt: Son durumu Kabine toplantısı sonrasında açıklarız         
14:08
İşsizlikten isyan eden ünlü model İşsizlikten isyan eden ünlü model "Aklımı kaybediyorum" diyerek pencere önünde üstsüz poz verdi         
13:47
Dört yıl önce kaybolan kardeşini arayan ağabey, Müge Anlı'nın programında gözaltına alındı Dört yıl önce kaybolan kardeşini arayan ağabey, Müge Anlı'nın programında gözaltına alındı         
12:58
Ailesi tarafından ormana terk edilen kız çocuğunun cansız bedeni avcı tarafından bulundu Ailesi tarafından ormana terk edilen kız çocuğunun cansız bedeni avcı tarafından bulundu         
12:56
Burası İzlanda değil Yozgat! Yol kenarlarından çıkan buharları ilk kez görenler şaşırıp kalıyor Burası İzlanda değil Yozgat! Yol kenarlarından çıkan buharları ilk kez görenler şaşırıp kalıyor         
12:35
Cinsel organının göründüğü video Nusret Gökçe'nin başına iş açtı Cinsel organının göründüğü video Nusret Gökçe'nin başına iş açtı         
12:27
Abisini darbeden adamla hesaplaşmak isteyen liseli genç, 4 kurşunla can verdi Abisini darbeden adamla hesaplaşmak isteyen liseli genç, 4 kurşunla can verdi         
12:08
Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı         
11:36
Kütahya'da Roma İmparatorluğu'na ait 651 gümüş sikke bulundu Kütahya'da Roma İmparatorluğu'na ait 651 gümüş sikke bulundu         
11:05
Bakanlık tek tek denetleyip cezalarını kesti! İşte fırsatçıların en fazla fahiş fiyat artışı yaptığı ürünler Bakanlık tek tek denetleyip cezalarını kesti! İşte fırsatçıların en fazla fahiş fiyat artışı yaptığı ürünler         
10:19
Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox'un başını yaktı Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox'un başını yaktı         
23:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2021 16:33:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Rusya Devlet Başkanı Putin: "(Teknoloji devleri) Bu şirketler fiilen devletle rekabet ediyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei