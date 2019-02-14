Rusya Devlet Başkanı Putin : "Teröristler Nerede Olursa Olsun Mücadelemizi Devam Ettirmeliyiz.
1 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Putin : "Teröristler nerede olursa olsun mücadelemizi devam ettirmeliyiz.
Rusya Devlet Başkanı Putin
: "Teröristler nerede olursa olsun mücadelemizi devam ettirmeliyiz. Bölücü hiçbir hareketi desteklemeyiz."
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:13 Kaynak: AA
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