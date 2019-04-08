Rusya Devlet Başkanı Putin: "Türkiye ile Pekiştirilmiş ve İlerlemiş İş Birliği Çerçevesinde...
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Rusya Devlet Başkanı Putin: "Türkiye ile pekiştirilmiş ve ilerlemiş iş birliği çerçevesinde ilişkileri geliştirme kararı aldık"
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:27 Kaynak: AA
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