Rusya Devlet Başkanı Putin: "Türkiye ile Ekonomi ve Bölgesel Güvenlik Konusunda Bütün Zorluklara...

Rusya Devlet Başkanı Putin: "Türkiye ile ekonomi ve bölgesel güvenlik konusunda bütün zorluklara rağmen oldukça verimli bir iş birliği yürütüyoruz"

Rusya Devlet Başkanı Putin: "Türkiye ile ekonomi ve bölgesel güvenlik konusunda bütün zorluklara rağmen oldukça verimli bir iş birliği yürütüyoruz"

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