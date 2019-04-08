Son Dakika Haberleri: Rusya Devlet Başkanı Putin: "Türkiye ile Ekonomi ve Bölgesel Güvenlik Konusunda Bütün Zorluklara...

Rusya Devlet Başkanı Putin: "Türkiye ile Ekonomi ve Bölgesel Güvenlik Konusunda Bütün Zorluklara...

12 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Putin: "Türkiye ile ekonomi ve bölgesel güvenlik konusunda bütün zorluklara rağmen oldukça verimli bir iş birliği yürütüyoruz"

Rusya Devlet Başkanı Putin:
Rusya Devlet Başkanı Putin: "Türkiye ile ekonomi ve bölgesel güvenlik konusunda bütün zorluklara rağmen oldukça verimli bir iş birliği yürütüyoruz"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:09 Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Vladimir Putin, Güncel
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