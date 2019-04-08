Rusya Devlet Başkanı Putin: "Türkiye ile Ekonomi ve Bölgesel Güvenlik Konusunda Bütün Zorluklara...
12 dakika önce
Rusya Devlet Başkanı Putin: "Türkiye ile ekonomi ve bölgesel güvenlik konusunda bütün zorluklara rağmen oldukça verimli bir iş birliği yürütüyoruz"
Rusya Devlet Başkanı Putin: "Türkiye ile ekonomi ve bölgesel güvenlik konusunda bütün zorluklara rağmen oldukça verimli bir iş birliği yürütüyoruz"
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:09 Kaynak: AA
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