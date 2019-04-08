Rusya Devlet Başkanı Putin: "Türkiye ile Rusya Arasındaki Ticaret Hacmi 35 Milyar Dolara Ulaştı"
1 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Putin: "Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacmi 35 milyar dolara ulaştı"
Rusya Devlet Başkanı Putin: "Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacmi 35 milyar dolara ulaştı"
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:17 Kaynak: AA
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