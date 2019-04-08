Son Dakika Haberleri: Rusya Devlet Başkanı Putin: "Türkiye ile Rusya Arasındaki Ticaret Hacmi 35 Milyar Dolara Ulaştı"

Rusya Devlet Başkanı Putin: "Türkiye ile Rusya Arasındaki Ticaret Hacmi 35 Milyar Dolara Ulaştı"

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Putin: "Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacmi 35 milyar dolara ulaştı"

Rusya Devlet Başkanı Putin:
Rusya Devlet Başkanı Putin: "Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacmi 35 milyar dolara ulaştı"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:17 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçmenden "İstanbul'da Seçim Tekrarı İstiyor musunuz?" Sorusuna Yanıt Otomotiv Devi Honda, 2021 Yılında Türkiye'de Üretimini Sonlandıracak Survivor Yarışmacısı Melisa'dan Aşk Tepkisi Rekabet Kurulu 7 Firma Hakkında Soruşturma Başlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 16:14:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya Devlet Başkanı Putin: "Türkiye ile Rusya Arasındaki Ticaret Hacmi 35 Milyar Dolara Ulaştı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]