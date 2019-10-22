Rusya Devlet Başkanı Putin: " Türkiye 'nin ulusal güvenliğinine yönelik adımlar atmak isteğini anlayışla karşıladığımızı bir çok kez söyledik."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Türkiye ile Rusya arasında yapılan mutabakat sonrası Altun açıklama yaptı: Tarihi bir başarı