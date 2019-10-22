Rusya Devlet Başkanı Putin: "Türkiye'nin ulusal güvenliğinine yönelik adımlar atmak isteğini...
1 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Putin: "Türkiye'nin ulusal güvenliğinine yönelik adımlar atmak isteğini anlayışla karşıladığımızı bir çok kez söyledik.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 07:56 Kaynak: AA
Rusya Devlet Başkanı Putin: " Türkiye'nin ulusal güvenliğinine yönelik adımlar atmak isteğini anlayışla karşıladığımızı bir çok kez söyledik."
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