Son Dakika Haberleri: Rusya Devlet Başkanı Putin: "Türkiye'nin ulusal güvenliğinine yönelik adımlar atmak isteğini...
Son Dakika Güncel Rusya Devlet Başkanı Putin: 'Türkiye'nin ulusal güvenliğinine yönelik adımlar atmak isteğini...

Rusya Devlet Başkanı Putin: "Türkiye'nin ulusal güvenliğinine yönelik adımlar atmak isteğini...

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Putin: "Türkiye'nin ulusal güvenliğinine yönelik adımlar atmak isteğini anlayışla karşıladığımızı bir çok kez söyledik.

Rusya Devlet Başkanı Putin:

Rusya Devlet Başkanı Putin: " Türkiye'nin ulusal güvenliğinine yönelik adımlar atmak isteğini anlayışla karşıladığımızı bir çok kez söyledik."

Vladimir Putin, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 07:56 Kaynak: AA
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