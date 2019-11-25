Son Dakika Haberleri: Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor
Son Dakika Güncel Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor

6 saat önce

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ocak ayının ilk günlerinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulanabileceğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor, System.String[]

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ocak ayının ilk günlerinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulanabileceğini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Recep Tayyip Erdoğan ile TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılmak üzere Ocak ayında Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu. Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Son telefon görüşmelerinden birinde Putin ve Erdoğan, 2020 Ocak ayının ilk 10 gününde, TürkAkım Projesi'nin yüzey bölümünün hazır olacağı konusunda anlaştılar. Putin'in Türkiye'ye potansiyel ziyaretini de görüştüler. Bu ziyaret şu anda planlanıyor" dedi. Peskov, ziyaretin tarihi ile ilgili ise net bilgi vermedi.

(İHA)

Vladimir Putin, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kremlin: Putin, TürkAkım projesinin açılışı için Türkiye'ye gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a övgü dolu sözler: Kara gün dostudur Rusya'dan S-400 analizi: Türkiye özerklik verecek İzmir'de suya yüzde 15 zam geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 23:26:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]