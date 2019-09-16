Rusya Devlet Başkanı Putin, Üçlü Zirve için Ankara'ya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya geldi. Putin ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 13.37'de Esenboğa Havalimanı 'na iniş yaptı. Putin'i havalimanında Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov , valilik ve belediye yetkilileri karşıladı.

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Putin ve Ruhani üçlü Suriye zirvesi için Ankara'da: Gündemin ilk maddesi bir kez daha İdlib