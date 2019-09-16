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Rusya Devlet Başkanı Putin, Üçlü Zirve için Ankara'ya geldi

36 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Üçlü Zirve için Ankara'ya geldi, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya geldi. Putin ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 13.37'de Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Putin'i havalimanında Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, valilik ve belediye yetkilileri karşıladı.

(İHA)

Vladimir Putin, Ankara, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:30 Kaynak: İHA
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