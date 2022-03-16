Rusya Devlet Başkanı Putin: "Ukrayna ile görüşmeye hazırız" - Son Dakika
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Rusya Devlet Başkanı Putin: "Ukrayna ile görüşmeye hazırız"

16.03.2022 18:47
Rusya Devlet Başkanı Putin: "Ukrayna ile görüşmeye hazırız"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın tehdit oluşturduğunu savunurken askeri operasyonlarının sadece Donetsk ve Luhansk ile sınırlı kalması durumunda Kiev'in kendilerine yönelik tehditlerinin son bulmayacağını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın tehdit oluşturduğunu savunurken askeri operasyonlarının sadece Donetsk ve Luhansk ile sınırlı kalması durumunda Kiev'in kendilerine yönelik tehditlerinin son bulmayacağını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya yönelik saldırıları sonrası Batılı ülkelerden gelen ekonomik yaptırımlara karşı bölge liderleriyle ekonomik duruma ilişkin toplantı yaptı. Video konferans yoluyla gerçekleştirilen toplantıya Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin başta olmak üzere tüm bölge başkanları da katıldı. Rusya'nın, Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyonların gerekçesini açıklayan Putin, "Rusya birliklerinin, Kiev yakınları ve Ukrayna diğer kentlerindeki varlığının sebebi bu ülkeyi işgal etmek istememiz değil, Rusya'nın böyle bir amacı yok. Rusya birlikleri sadece Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinde operasyon düzenleseydi bu Ukrayna'da barış sağlanması ve Ukrayna toprakları üstünden Rusya'ya yönelmekte olan tehdidin son bulması için yeterli olmazdı. Rus birliklerinin bu topraklardaki operasyonların temel gerekçeleri var ve haklı sebeplere dayanıyor. Bu operasyonlar hem Rusya Savunma Bakanlığı hem de Genelkurmay Başkanlığı tarafından organize ediliyor. Ukrayna'daki operasyon başarılı ve önceden belirlenmiş kurallara tamamıyla uygun şekilde, plana göre ilerliyor" dedi.

"UKRAYNA, NÜKLEER TEHDİTLERDE BULUNDU"

Ukrayna'nın kendilerini tehdit ettiği konusunda detaylar veren Putin, "Yeniden söylemek istiyorum. Rusya'nın güvenliğini sağlamak için, meşru müdafaa için özel askeri operasyon düzenlemekten başka bir seçeneğimiz kalmamıştı. Bu operasyonla belirlenen görevlerin her biri de muhakkak yerine getirilecektir. Rusya'nın ve halkımızın güvenliğini sağlayacağız ve Ukrayna'nın ülkemize karşı saldırganlık eylemi gerçekleştirilmesi için bir sıçrama tahtası görevi görmesine asla izin vermeyeceğiz. Kiev yetkililerinin kendi nükleer silahlarını oluşturma niyetleri ve bunların kullanımları hakkında açıklamaları vardı. Bu gerçek bir tehditti. Ukrayna ayrıca, Pentagon'un liderliği ve mali desteği altında, korona virüs, şarbon, kolera, Afrika domuz vebası ve diğer ölümcül hastalık örnekleriyle yapılan deneyler de dahil olmak üzere askeri biyolojik programların yürütüldüğü düzinelerce laboratuvardan oluşan bir operasyon gerçekleştirdi. Bu gizli programın kalıntıları saklanmaya çalışıldı. Ukrayna'da biyolojik silah unsurları geliştirilmekte olduğuna inanmak için sebeplerimiz var" şeklinde konuştu.

"UKRAYNA İLE GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ"

Putin, Ukrayna'ya askeri operasyonlar gerçekleştirmeden önce Kiev'i, Donbass'taki birliklerini çekmeleri konusunda uyardıklarını belirten Putin, "Ukrayna'daki askeri operasyonun başında Kiev'e, kan dökülmesinin önünün kesilmesi adına Donbass'tan birliklerini çekmesini çeşitli kanallar üstünden önerdik. Bunu yapmayı istemediler. Ukrayna, saldırgan eylemlerine devam etti. Ordumuz, Ukrayna'nın, Kırım ve Donbass'a yönelik saldırı planlarını bozdu" dedi. Ukrayna ile kendi şartlarının kabul edilmesi durumunda görüşebileceklerini belirten Putin, "Ukrayna'nın tarafsız ülke statüsü ile askeri güçlerden ve Nazizm'den arındırılması konuları, Rusya ve geleceğimiz için ilkesel mahiyette. Bunları ele almaya hazırız" ifadelerini kullandı.

"DONBASS'A TERÖR SALDIRISI DÜZENLENDİ"

Geçtiğimiz gün Donetsk'in merkezine Toçka-U füze sistemleri ile yapılan saldırılardan Ukrayna'yı sorumlu tutan ve bu saldırıyı 'terör saldırısı' olarak nitelendiren Putin, "14 Mart'ta Donetsk'in merkezine bir füze saldırısı gerçekleştirildi. 20'den fazla kişinin hayatına mal olan bu saldırı açıkçası kanlı bir terör saldırısıydı. Birkaç gündür bu bombardıman devam ediyor. Donbass'taki anneler çocuklarını gömdüğünde, yaşlılar öldürüldüğünde son 8 yılda gözlerini ikiyüzlülükle başka yöne çevirdiler. Bu sadece bir tür ahlaki bozulma, tam bir insanlıktan çıkma" dedi. Putin, Ukrayna birliklerinin sivilleri hedefe ittiğini aynı zamanda sivillerin ölümünden avantaj elde etmek istediğini de iddia etti.

"BATI YAPTIRIMLARI TÜM KÜRESEL EKONOMİYE CİDDİ BİR DARBE VURDU"

Konuşmasının devamında kendilerine uygulanan yaptırımların küresel ekonomiye darbe vurduğunu savunan Putin, "Onlar, Rusya'ya karşı ekonomik, ticari ve mali yaptırımları silah olarak seçtiler. Bu yaptırımlar şuanda Avrupalıları ve ABD'yi benzin, enerji, gıda fiyatlarındaki artış, petrol fiyatlarındaki kayıplarla vuruyor. Batı yaptırımları tüm küresel ekonomiye ciddi bir darbe vurdu. Dünyada gıda ile ilgili sorunlar olacak" dedi. Ülkesine karşı uygulanan ekonomik kısıtlamalara rağmen Batılı yatırımcılara seslenen Putin, "Batılıların aksine Rusya'da mülkiyet haklarına saygı duyulacaktır. Ülkemize yatırım yapmaktan daha güvenli bir şey yoktur. Batılı güçler, küresel üstünlük sağlama ve Rusya'yı parçalara ayırma girişiminde başarılı olamayacaklar. Batı, yaptırım politikasıyla Rusya'ya geri adım attırabileceğini düşünüyorsa, bizi hiç tanımıyor demektir" dedi.

PUTİN EKONOMİK KARARNAME İMZALADI

Toplantı sırasında Rus ekonomisinin ayakta kalması için çalışmalardan bahseden Putin, Rus halkı için müjdeli bir ekonomik paketi açıkladı. Putin'in imzaladığı kararnamede, Rusya Federasyonu vatandaşları için sosyal hizmetlerin mevcudiyetini sürdürmeyi, yaşam destek tesisleri, ulaşım, lojistik, sosyal altyapı, eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, enerji, sanayi ve iletişimin kesintisiz işleyişini sağlamaya yönelik kararlar yer aldı. Putin ayrıca asgari ücret, emeklilik ücretleri ve memur maaşlarının arttırılması yönünde de talimatlar verdi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

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Kaynak: İHA

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