Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkede 6 milyon 300 bin kişinin Kovid-19'a karşı aşılandığını bildirdi - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkede 6 milyon 300 bin kişinin Kovid-19'a karşı aşılandığını bildirdi

22.03.2021 17:41
Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkede 6 milyon 300 bin kişinin Kovid-19'a karşı aşılandığını bildirdi, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede 6 milyon 300 bin kişinin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılandığını belirterek, "Ben de yarın aşılanma niyetindeyim." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede 6 milyon 300 bin kişinin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılandığını belirterek, "Ben de yarın aşılanma niyetindeyim." dedi.

Putin, yetkililerle yaptığı toplantıda, ülkede devam eden Kovid-19'a karşı aşılama süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Rusya'da, Kovid-19 durumunun stabil olduğunu aktaran Putin, ürettikleri "Sputnik V" (GamKovidVak), "EpiVakKorona" ile "KoviVak" aşılarının daha önce tescillendiğini anımsattı.

Çumakov Merkezi'nce geliştirilen "KoviVak" aşısının ilk partisinin üretildiği ve kısa zamanda kullanılmaya başlanacağı bilgisini paylaşan Putin, "Rusya'da toplam 20 milyondan fazla doz aşı üretildi ve bunlardan 8 milyon 900 bini kullanılmaya başladı." diye konuştu.

Putin, ülkede üretilen aşıların güvenilir olduğunu vurgulayarak, "Ülke genelinde 6 milyon 300 bin kişi, aşının ilk dozunu yaptırdı. Bunların arasında 4 milyon 300 bin kişi iki doz aşı yaptırdı." açıklamasında bulundu.

Aşılamanın gönüllülük esasına dayandığına dikkati çeken Putin, "Ben de yarın aşılanma niyetindeyim." ifadesini kullandı.

"55 ülke 'Sputnik V' aşısının kullanılmasına izin verdi"

Ülkedeki aşılama sürecinin hızlandırılmasının önemine işaret eden Putin, "Sputnik V" aşısının itibarını zedelemeye yönelik yapılan propagandaya rağmen aşıyı kullanan ülke sayısının arttığını vurguladı.

Putin, "55 ülke, bu aşının kullanılmasına izin verdi. Yılda 700 milyon doz aşının üretilmesine yönelik yabancı üreticilerle anlaşmalar yapıldı. Hindistanlı bir şirketle yılda 100 milyon doz aşının üretilmesiyle ilgili bugün anlaşma imzalandı." dedi.

Vladimir Putin, aşının tescillenmesi için Avrupa Birliği İlaç Ajansı'na ocak ayında başvurduklarını dile getirdi.

Son 24 saatte 9 bin 284 vaka

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte vaka sayısı 9 bin 284 artarak, 4 milyon 466 bin 153'e, ölenlerin sayısı 361 artışla 95 bin 391'e yükseldi.

Son 24 saatte 7 bin 790 kişinin sağlığına kavuşmasıyla da iyileşen sayısı 4 milyon 77 bin 185'e ulaştı.

Rusya'da Kovid-19 ve aşılama süreci

Rusya'da ilk Kovid-19 vakası 31 Ocak 2020'de, virüs nedeniyle ilk ölüm de 19 Mart 2020'de kayıtlara geçmişti.

Ülkede, 24 Aralık 2020'de 29 bin 935 kişide virüsün tespit edilmesiyle "en yüksek" günlük vaka sayısı, 635 kişinin hayatını kaybetmesiyle "en yüksek günlük can kaybı sayısı" kaydedilmişti.

Rusya'da, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 18 Ocak'ta kitlesel aşılama süreci Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği "Sputnik V" (GamKovidVak) aşısıyla başlamıştı.

18 yaş üstü tüm vatandaşların ücretsiz aşı olabildiği ülkede, kronik, alerjik ve solunum yolu enfeksiyonları hastalığı olanlar ile hamile ve emzirme dönemindeki kadınlar aşı yaptıramıyor.

İki aşamadan oluşan süreçte, aşının ilk etapta tek dozu, 21 gün sonra da ikinci dozu uygulanıyor.

Rusya Devlet Başkanı, Münir Karaloğlu, Koronavirüs, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkede 6 milyon 300 bin kişinin Kovid-19'a karşı aşılandığını bildirdi - Son Dakika


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