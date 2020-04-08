Rusya Devlet Başkanı Putin: "Ülkede ekonomiyi durduramayız" - Son Dakika
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Rusya Devlet Başkanı Putin: "Ülkede ekonomiyi durduramayız"

6 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ekonomiyi durduramayız. Bölgeler arasındaki taşıt trafiğini, yük ve yolcu taşımacılığını kapatamayız, işletmelerin çalışmalarını kitleler halinde kısıtlayamayız." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ekonomiyi durduramayız. Bölgeler arasındaki taşıt trafiğini, yük ve yolcu taşımacılığını kapatamayız, işletmelerin çalışmalarını kitleler halinde kısıtlayamayız." dedi.

Rusya'da artan korona virüsü vakalarına karşı hemen hemen her gün telekonferans yoluyla toplantılar gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin son olarak bölge başkanları ile toplantı yaptı. Ülke genelinde korona virüsü vaka sayısının 8 bin 672'ye ölü sayısının ise 63'e yükseldiğini hatırlatan Putin, ülke geneli için yeni kararlarını açıkladı. Rus halkının karantina sürecinden sıkıldığını vurgulayan Putin, "Bir yorgunluk oluştuğunu anlıyorum zira çoğu kişi için sürekli dört duvar arasında bulunmak sıkıcı ve rahatsız edici bir durum. Önümüzdeki iki-üç hafta Rusya'da korona virüsle mücadelede belirleyici olacak" dedi. Korona virüsünün ekonomik sorunlara yol açtığını ifade eden Putin, "Ekonomiyi durduramayız. Bölgeler arasındaki taşıt trafiğini, yük ve yolcu taşımacılığını kapatamayız, işletmelerin çalışmalarını kitleler halinde kısıtlayamayız. Bunun ne kadar yıkıcı sonuçlara yol açacağını anlamamız gerekir" ifadelerini kullandı.

Sağlık sistemi için ek kaynakları açıkladı

Rusya'nın önceki yıl oluşturulan ekonomik rezervlerinin bulunduğunu aktaran Putin, "Kendimizden emin şekilde, tempolu ve profesyonel bir şekilde çalışacağız. Bunun için sürdürülebilir makro ekonomik durum, asgari devlet borcu, önceki yıllarda biriken rezervler sayesinde sağlam bir 'güvenlik yastığı', her türlü olası senaryodaki sorunları çözecek kaynaklar da dahil her şeye sahibiz. En nihayetinde, geçmiş yıllardaki krizleri aşarken kazandığımız deneyime de sahibiz. Sağlık sisteminde oluşturulan rezervlerin, ek kapasitelerin tamamının gerekli olmamasını umacağız. Ancak şu anda her bölgedeki her bir kişinin hayatı için mücadele etmeye hazır olmalıyız. Bugün sağlık kuruluşlarındaki durumun iyileştirilmesi, kaynaklarının ve imkanlarının artırılması tüm bölgeler için ortak ve vazgeçilmez görevdir. Bu amaçlar doğrultusunda hastanelerin enfeksiyon birimlerinde ilave özel ve tam donanımlı yatakların tesis edilmesi için 33 milyar rublenin üzerinde kaynak aktarıldı. Ayrıca solunum cihazları, yoğun bakım ekipmanı, ambulans alınması için de yaklaşık 13 milyar ruble tahsis edildi. Tüm bunlar bu ay içinde bölgelere ulaşmaya başlayacak" şeklinde konuştu.

Sağlık çalışanlarının maaşlarına zam yapıldı

Rusya'da korona virüsü ile mücadelede Rus doktor ve hemşirelerin çabalarını takdirle karşıladığını söyleyen Putin bu konuda da ek paket hazırladıklarını söyledi. Putin doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarının maaşlarına zam yapıldığını söyleyerek, "Doktorlar, hemşireler, sağlık personeli için de özel çalışma koşulları ve artan yük nedeniyle ek ödeme yapılmasını kararlaştırdık. Federal bütçeden bunun için 10 milyar rubleden fazla kaynak ayrıldı ve en kısa sürede bölgelere ulaşacak. İnsanlar, bu ödemeleri zamanında, gecikme olmaksızın almalı" diyerek bölge başkanlarına bu konuda doğrudan talimat verdi.

"Şirketler sağlık kurallarına uyarak çalışmalı"

Rusya'da özel sektör ile ilgili de açıklamalarda bulunan Putin bu konuda da bölge başkanlarına talimat vererek korona virüsünden zarar gören şirketlerin listesinin oluşturulmasını istedi. Şirketlerin sağlık kurallarına uyarak çalışması gerektiğini vurgulayan Putin, "Şirketlerin, kuruluşların, işletmelerin normal çalışma grafiklerine dönmeleri için gereken tüm koşulları oluşturmalıyız. Yüksek risk nedeniyle çalışmaları kısıtlanan işletmelere ilişkin net bir liste oluşturulmalı. Diğer kuruluşlar, tüm sağlık gerekliliklerine ve güvenlik kurallarına uyarak çalışmalarını sürdürebilir" diye konuştu.

Rusların kimlik ve pasaport süreleri uzatıldı

Korona virüsü nedeniyle Rus halkının karantina nedeniyle evlerinden çıkamadığını hatırlatan Putin, bu nedenle milyonlarca Rus halkının bürokratik işlemlerini gerçekleştiremediğini ifade etti. Bu konuda da Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından çalışma başlatıldığını belirten Putin, Rus halkının kimlik ve pasaport sürelerinin otomatik olarak 3 ay boyunca uzatıldığını söyledi. Rus hükümetine de talimat verdiğini duyuran Putin, hükümet tarafından bireysel kredi kullanan kişilerin ödeme ve ipoteklerinde yeni bir düzenlemeye gidilerek kredi borçlarının yeniden yapılandırılacağını ifade etti.

Çocuklu ailelere maddi destek

Korona virüsünün yol açtığı hasarlardan ailelerin çok etkilendiğini söyleyen Putin, bu nedenle işsiz kalan çalışanlara işsizlik maaşının yanı sıra ailelerin eğer çocukları varsa buna istinaden de ödemeler yapılacağını belirterek, "Bu nedenle işsiz kalanlara işsizlik maaşı ve sosyal yardımların yanı sıra çocukları var ise her çocuk başına önümüzdeki 3 ay için her ay 3 bin ruble ek ödeme yapılmasını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu. Putin ailelere yapılacak olan çocuk yardımlarında kriter olarak ise 3 ile 7 yaş kriterinin dikkate alınacağını belirtti.

(İHA)

Vladimir Putin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 06:10 Kaynak: İHA

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