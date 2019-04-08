Son Dakika Haberleri: Rusya Devlet Başkanı Putin: "Uluslararası İlişkilerde ve Küresel Sorunlarla İlgili Türkiye ile...

Rusya Devlet Başkanı Putin: "Uluslararası İlişkilerde ve Küresel Sorunlarla İlgili Türkiye ile...

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Putin: "Uluslararası ilişkilerde ve küresel sorunlarla ilgili Türkiye ile yoğun bir iş birliğimiz söz konusudur.

Rusya Devlet Başkanı Putin:
Rusya Devlet Başkanı Putin: "Uluslararası ilişkilerde ve küresel sorunlarla ilgili Türkiye ile yoğun bir iş birliğimiz söz konusudur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:17 Kaynak: AA

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