Rusya Devlet Başkanı Putin: "Uluslararası İlişkilerde ve Küresel Sorunlarla İlgili Türkiye ile...
1 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Putin: "Uluslararası ilişkilerde ve küresel sorunlarla ilgili Türkiye ile yoğun bir iş birliğimiz söz konusudur.
Rusya Devlet Başkanı Putin: "Uluslararası ilişkilerde ve küresel sorunlarla ilgili Türkiye ile yoğun bir iş birliğimiz söz konusudur."
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:17 Kaynak: AA
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