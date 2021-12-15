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Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi görüştü - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi görüştü

15.12.2021 12:56

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşme yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşme yaptı.

Putin ve Şi, video konferans yöntemiyle gerçekleşen ve 1 saatten fazla süren görüşmenin basına açık kısmında açıklamalarda bulundu.

İkili ilişkilere değinen Putin, bu ilişkilerin 21. yüzyılda devletler arası iş birliği anlamında "örnek" olduğunu belirtti.

Yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Çin tarafıyla sürekli temaslarda olduklarına dikkati çeken Putin, "Ülkelerimiz arasında, iç işlerine karışmama ve birbirimizin çıkarlarına saygı ve ortak sınırı sonsuz barış ve iyi komşuluk kuşağına dönüştürme kararlığı gibi ilkelere dayalı yeni bir iş birliği modeli oluşturuldu." dedi.

Putin, Rusya ve Çin arasındaki ticari ilişkilerin de güçlendiğini vurgulayarak "Bu yılın ocak-kasım döneminde ikili ticaret hacmi yüzde 31 artarak 123 milyar dolara ulaştı. Böylece salgın öncesi 2019'un rekor rakamlarını kırdık. Anlaştığımız gibi, yakın zamanda 200 milyar dolar sınırını aşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Nükleer enerji, sanayi ve yüksek teknoloji alanında da ortak projeler hayata geçirmeye devam ettiklerini dile getiren Putin, şunları kaydetti:

"Rusya ve Çin'in uluslararası alanındaki eylemlerin yakın koordinasyonu ve dünyadaki güncel sorunların çözümüne yönelik sorumlu ortak yaklaşımı, uluslararası ilişkilerde önemli istikrar unsuru haline gelmiştir. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve BRICS platformlarında aktif şekilde birlikte çalışıyoruz. Uluslararası hukuka dayalı adil bir dünya düzeninin oluşumuna katkıda bulunuyoruz."

Çin'de düzenlenecek Kış Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine davetinden dolayı Şi'ye teşekkür eden Putin, Şi ile tören öncesi görüşeceği bilgisini paylaştı.

Putin, "Spor ve olimpiyat harekatının siyasallaştırılması girişimlerinin kabul edilmemesi dahil, uluslararası spor alandaki iş birliği ile ilgili konularda her zaman birbirimizi destekliyoruz. Kış Olimpiyat Oyunları'nın da en üst seviyede yapılacağından hiç şüphem yok. Çin bunu yapmayı biliyor." ifadelerini kullandı.

"Çin ve Rusya birbirini destekliyor"

Çin Devlet Başkanı Şi de dünyanın "büyük değişim" dönemine girdiğini belirterek "Çin-Rus ilişkileri, her türlü zorluktan geçerek hayatta kalabilme gücünü gösterdi ve yeniden nefes aldı." dedi.

Şi, "Çin ve Rusya, hayati öneme sahip kendi ulusal haysiyet ve çıkarları ile ilgili konularda kararlı şekilde birbirini destekliyor. Sizinle Çin-Rusya ilişkilerinin başında bulunuyor ve gündemin kilit maddelerinde çeşitli şekilde yakın temasları sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi görüştü
Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi görüştü
Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi görüştü
Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi görüştü

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi görüştü - Son Dakika


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