Rusya Devlet Başkanı Putin ve Hindistan Başbakanı Modi telefonda görüştü - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi telefonda Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini konuştu.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'ya gerçekleştirdikleri askeri operasyon konusunda Modi'ye bilgi veren Putin, yaşananlardan Kiev yönetimini sorumlu tuttu.

Putin, hem Kiev yönetiminin tutumu hem de ABD ve NATO'daki müttefiklerinin Ukrayna topraklarındaki Rusya için kabul edilemez askeri gelişimi ile bağlantılı olarak askeri operasyon başlatmaya karar verdiklerini kaydetti.

Modi, Ukrayna'da bulunan Hint vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için Putin'den yardım istedi. Putin de gereken talimatları vereceğini belirtti.