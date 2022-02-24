Rusya Devlet Başkanı Putin ve Hindistan Başbakanı Modi telefonda görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Hindistan Başbakanı Modi telefonda görüştü

24.02.2022 22:03
Rusya Devlet Başkanı Putin ve Hindistan Başbakanı Modi telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi telefonda Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi telefonda Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini konuştu.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'ya gerçekleştirdikleri askeri operasyon konusunda Modi'ye bilgi veren Putin, yaşananlardan Kiev yönetimini sorumlu tuttu.

Putin, hem Kiev yönetiminin tutumu hem de ABD ve NATO'daki müttefiklerinin Ukrayna topraklarındaki Rusya için kabul edilemez askeri gelişimi ile bağlantılı olarak askeri operasyon başlatmaya karar verdiklerini kaydetti.

Modi, Ukrayna'da bulunan Hint vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için Putin'den yardım istedi. Putin de gereken talimatları vereceğini belirtti.

YORUMLAR
500
Son Dakika! Putin, Ukrayna saldırısının ardından ilk açıklamayı yaptı: Parçası olduğumuz dünya ekonomisine zarar vermeyeceğiz Son Dakika! Putin, Ukrayna saldırısının ardından ilk açıklamayı yaptı: Parçası olduğumuz dünya ekonomisine zarar vermeyeceğiz G7 ülkelerinin liderlerinden Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesine ilişkin zirve Açıklaması G7 ülkelerinin liderlerinden Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesine ilişkin zirve Açıklaması

Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, India, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya Devlet Başkanı Putin ve Hindistan Başbakanı Modi telefonda görüştü - Son Dakika


Son Dakika
21:59 Son Dakika: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından ABD Başkanı Biden konuştu: Putin savaşı seçti, sonuçlarına katlanacak
21:57 Rusya'da savaş karşıtı tepkiler: Gazeteciler imza topluyor, halk barış için sokaklarda
21:35 Ukrayna'daki Türk öğrencilerle ilgili şaşırtan iddia: THY, 500 euro uçuş parası talep etti
21:32 Fenerbahçe'den Rusya işgaline tepki! Sosyal medya paylaşımına beğeni yağıyor
21:12 İngiltere'den Rusya'ya dev yaptırım! Banka ve havayolu şirketi de listeye girdi
21:06 Mesut Özil'den Rusya tepkisi! Paylaştığı fotoğraf duygulandırdı
20:47 Son Dakika: Rus ordusu Çernobil Nükleer Santrali ve Hostomel Havaalanı'nın kontrolünü tamamen ele geçirdi
20:46 Ünlü teknik direktör, ziyaret için gittiği Ukrayna'da mahsur kaldı!
20:36 Kadın siyasetçinin seçim kampanyası tepki çekti! Çıplak fotoğraflarıyla halktan oy istedi
20:25 Son Dakika: Ülkemizde 24 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 281 kişi vefat etti, 79 bin 708 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 22:09:37. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya Devlet Başkanı Putin ve Hindistan Başbakanı Modi telefonda görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement