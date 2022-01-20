Rusya Devlet Başkanı Putin ve Venezuela Devlet Başkanı Maduro telefonda görüştü - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefonda ikili ilişkileri ve ortak projeleri görüştü.

Kremin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Maduro ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki ülke arasındaki ticaret, ekonomi ve enerji alanlarındaki ortak projelerin ele alındığı görüşmede, Kovid-19 salgınıyla mücadele konusu da ele alındı.

Görüşmede, uluslararası ilişkilerde iki ülke arasındaki yakın iş birliğinin sürdürülmesi niyeti ve karşılıklı temasların sıklaştırılması teyit edilirken, Putin, Venezuela yönetiminin egemenliklerini güçlendirme ve ülkenin sosyoekonomik kalkınmasını sağlama çabalarına desteğini yineledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, 13 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Rusya'nın Küba ve Venezuela'daki askeri varlığını artırma konusunu ihtimal dışı bırakmadıklarını söylemişti.