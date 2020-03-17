Rusya Devlet Başkanı Putin: "Virüsün yayılımını durdurduk" - Son Dakika
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Rusya Devlet Başkanı Putin: "Virüsün yayılımını durdurduk"

6 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede korona virüsün yayılımını engellemeyi başardıklarını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede korona virüsün yayılımını engellemeyi başardıklarını ifade etti.


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede 93 kişide görülen korona virüsüne yönelik toplantılar gerçekleştirdi. İlk olarak Moskova'da kurulan Korona Virüs Gözlem Merkezini ziyaret eden Putin, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'den merkezin çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. Doktor ve sağlık personeli ile de sohbet eden Putin, ülkedeki korona virüs ile ilgili alınan tedbirler hakkında detaylı bilgi aldı. Rusya Başbakanı Mihail Misuştin online bir platform ve cep telefonu uygulaması kurduklarını ve vatandaşların bu kanallar üzerinden doğrudan doktorlar ile görüntülü olarak iletişime geçebileceklerini belirtti.


Merkezde bulunan sağlık ekipleriyle sohbet eden Putin, "Virüsün insanlar arasında belirli yaş kriterlerine göre yayılım gösterdiğini biliyoruz. Virüs yaşlı kesimde daha sık görülüyor. Ülkemizde korona virüsü vakaları 93-96 aralığında. Diğer ülkelerde bu katlanarak artıyor. Ancak buna karşı tedbir ve önlemlerimizi arttırıp daha aktif olarak çalışmalıyız" dedi.


Hükümet kabinesi ile toplantı gerçekleştirdi


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile merkezi ziyaret ettikten sonra Rusya hükümeti bakanlar kabinesi ile özel bir toplantı gerçekleştirdi. Bir kısmı basına kapalı gerçekleşen toplantıda Putin, ülkede virüse yönelik tedbirlerin üst düzeyde olduğunu belirterek durumun tamamen kontrol altında olduğunu açıkladı. Putin ayrıca, virüsün yayılmasını alınan tedbirler doğrultusunda engellemeyi başardıklarını ifade etti.


Toplantının ardından Rusya'da görev yapan doktor, hemşire ve sağlık görevlilerinin tüm izinlerinin iptal edildiği hatırlatılarak koronaya karşı gösterdikleri yoğun çaba ve mesai için görevde bulunanların maaşlarına zam yapılacağı açıklandı. - MOSKOVA

Vladimir Putin, Moskova, Rusya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 06:17 Kaynak: İHA
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